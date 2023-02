Ook dit is Valentijn: boeketje rozen, pikante porte-jarretelles, een etentje bij kaarslicht of absolute verwennerij in de wellness

Bloemenbinderij Exacum (Tielt): “Boeketje rozen doet het nog altijd”

Sinds 2000 is Bloemenbinderij Exacum een gevestigde naam in Tielt, 23 jaar later runt Alexander De Langhe nog met veel liefde voor de stiel zijn zaak. “In 2015 verhuisden we de Krommewalstraat bij het ziekenhuis naar onze huidige locatie.” In de Sint-Janstraat geniet de bloemenzaak ook veel visibiliteit. “Boeketten zijn onze specialiteit, al bieden we nog heel wat meer aan natuurlijk. We houden ons wel aan de seizoenen en gaan bijvoorbeeld in de zomer geen tulpen verkopen.”

Een boeketje bloemen doet het nog altijd met valentijn. “Het is gewoon een topdag”, erkent Alexander. “We zijn die dag wat langer open. We hebben heel wat klaar gemaakte boeketjes staan, maar sommige mannen kiezen ook voor een plant. Rode of een gemengd boeket rozen zijn populair. Ieder jaar komt er ook een man om één roos om op het graf van zijn echtgenote te leggen. Die dag zie je jong en oud binnen komen, mensen in maatpak of in hun werkkledij. Sommigen doen echt zot en geven veel uit, anderen houden het iets bescheidener.” (WVS)