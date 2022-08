Ook De Haan krijgt straks bliksemsnel internet over fiber

Na een geslaagde lancering in Blankenberge, kondigt Fiberklaar nu de uitrol van een open glasvezelnetwerk aan in De Haan. Het gaat om ongeveer 12.500 mogelijke aansluitingen, de campagne start met een uitgebreide informatiecampagne.

Fiberklaar laat zijn open glasvezelnetwerk graag aankondigen als ‘het internet van de toekomst’. “De uitrol van ons glasvezelnetwerk gebeurt overal in Vlaanderen tegen een versneld tempo, en dat is nodig want snel en stabiel internet is essentieel in tijden van thuiswerken, streamen en gamen”, zegt Fiberklaar-ceo Rik Missault.

De kust vormt daarbij geen uitzondering. “Tweede verblijvers zakken al eens wat vroeger in de week af naar de kust om er vanuit hun vakantiewoning te kunnen werken met zicht op zee. Na Blankenberge eerder dit jaar, willen we ons netwerk daarom nu ook in De Haan introduceren”, klinkt het.

De inwoners kunnen met al hun vragen terecht op een specifieke webpagina voor de gemeente en tijdens twee fysieke informatiemomenten. Het eerste vindt plaats op 8 september in de Wielingenbar, het tweede op 14 september in gemeenschapshuis ’t Schelpestik in Vosseslag. De deuren gaan telkens open om 18.30 uur, de presentatie start een halfuurtje later. Op 22 september is er ook nog een online infomoment gepland. Dit begint om 19.30 uur en is in real time te volgen via computer, tablet of smartphone. De effectieve uitrol van het glasvezelnetwerk wordt opgestart van zodra minstens een op de vijf inwoners en tweede verblijvers voor 3 oktober aangeeft een gratis thuisaansluiting te willen. “Daarna wordt het volledige aansluitbaar gebied kosteloos fiberklaar gemaakt”, klinkt het. Inschrijven voor een van de infomomenten kan via fiberklaar.be/dehaan (WK)