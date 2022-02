Ook Blankenberge viert carnaval met polsbandjes

Hoewel er dit jaar geen stoet uitgaat in Blankenberge, wil het lokaal bestuur er toch alles aan doen om de carnavalisten veilig te laten feestvieren. Zo zal er tijdens het carnavalsweekend net zoals in Heist met een bandjessysteem gewerkt worden om de controles op het Covid Safe Ticket te vergemakkelijken.

“Want ook in code oranje moeten we die controles blijven uitvoeren”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). Van zondag tot en met dinsdag, telkens van 11 tot 15 uur, kan je aan een tijdelijke stand op de Grote Markt op vertoon van een geldig CST-ticket een gekleurd polsbandje krijgen dat toegang geeft tot de horeca. Voor elk van die dagen wordt een andere kleur van bandje voorzien, telkens ook met datumvermelding. Wie dus meerdere dagen wil feestvieren, zal dus elke dag een nieuw polsbandje moeten afhalen. “Let wel: het is en blijft de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbaters om toe te zien op de geldigheid van het bandje. Als lokaal bestuur faciliteren we de controles enkel”, aldus Prasse. De feestvierders zijn overigens niet verplicht om een bandje te halen, maar wie er geen heeft moet ter plaatse wel de CST-scan nog laten uitvoeren. En, ook niet onbelangrijk: verkleden mag, maar de carnavalisten moeten in functie van de controles herkenbaar blijven.

Kermis

Van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart strijkt de carnavalskermis weer neer op de Grote Markt. Vanaf vandaag al kan er niet geparkeerd worden, en ook de wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag moet hiervoor tweemaal wijken. Een deel van de kramen zal rond de kermis opgesteld worden, een ander deel verhuist naar de Van Mullemstraat en Haelenstraat. Ook daar geldt op beide marktdagen een parkeerverbod. Tot slot wordt op zondag 27, maandag 28 februari en dinsdag 1 maart ook straatanimatie voorzien met muziek en optredens. “Een dj-wagen en straatmuzikanten zullen in de winkelstraten voor de nodige carnavalssfeer zorgen, in het Leopoldpark worden tijdens de krokusvakantie enkele fotoframes opgesteld waar je je hoofd door verschillende leuke carnavaleske tekeningen kunt steken”, klinkt het. De optredens trekken telkens vanaf 14 uur door de centrumstraten.