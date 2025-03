Ook bekende West-Vlamingen spreken zich uit tegen geweld in Palestina

Vandaag start de landelijke actieweek ‘I Speak Up For Palestina’ van Oxfam, een breed tegengeluid van bekende Belgen die naar eigen zeggen de oorverdovende stilte over het geweld in Palestina willen doorbreken. Tussen de meer dan 130 bekende Vlamingen zien we ook heel wat West-Vlamingen.

Op de dag dat Israël alweer een vernietigende aanval uitvoert op Palestina en daarmee het voorlopig vredesbestand opblaast, lanceert Oxfam de actie ‘I Speak Up For Palestina’. Meer dan 130 bekende Belgen waaronder artiesten, presentatoren en influencers hebben zich aan de actie verbonden en zullen zich persoonlijk uitspreken, van Pommelien Thijs tot Koen Wauters en Elisabeth Lucie Baeten. Fotografes Noortje Palmers en Lieve Blancquart schaarden zich ook achter de campagnes en namen de portretten van de BV’s. Daarbij zitten ook enkele West-Vlamingen. In het rijtje zien we onder meer Lize Feryn, Lennert Coorevits, Bolis Pupul, Steven Degryse ofte Lectrr, Michèle Cuvelier, Manu Van Acker, Dalilla Hermans, Sali Haidara, Flip Kowlier, Matthias Vandenbulcke, Charlie Dewulf, Marc De Cloedt ofte Marec, Thibaud Dooms, Alexander Deprez, Gilles Coulier, Janus Coorevits, Nadiem Shah, Simon Casier, Lieven Gheysen ofte Gili, Marnix Verduyn ofte Nix en Zouzou Ben Chikha.

Ook Sali Haidara, bekend van #LikeMe en Studio Brussel, schaart zich achter de actie. © Oxfam

“Nadat Elisabeth Lucie Baeten onlangs ruim 150.000 euro inzamelde voor ons noodfonds, kregen we massaal positieve respons op de campagne. Het is een teken dat mensen niet willen dat Palestina onder radar verdwijnt en extra hartverwarmend in tijden van budget cuts op internationale solidariteit. Voor onze partners en collega’s die op dit moment in Ramadan zitten in Palestina, is dit een hart onder de riem.” aldus Eva Smets, directeur Oxfam België.