Ook Beerschot kan zegereeks van Club Brugge niet onderbreken

Club Brugge kende weinig problemen met het al veroordeelde Beerschot. In een leeg Kiel kon Noa Lang eindelijk zijn eerste treffer van het jaar scoren. In de tweede helft zorgden Rits en De Ketelaere al snel voor een geruststellende voorsprong. De druk op leider Union neemt zo toe, Brugge nadert momenteel tot op twee punten.

Zoals aangegeven geen Odoi en Buchanan in het elftal. Buchanan kwam pas deze voormiddag terug van zijn interlandverplichtingen met Canada en haalde zelfs de selectie niet.

Odoi kreeg een plaatsje op de bank waardoor Ruud Vormer voor het eerst sinds begin februari nog eens in de basis stond. Ook Lang en Sobol werden in het team gebracht, Adamyan viel uit de ploeg.

Eindelijk Lang

De partij startte met een minuut applaus voor de onfortuinlijke Miguel Van Damme, die deze week overleed aan de gevolgen van leukemie. Brugge nam de partij meteen in handen, de vechtlust bij Beerschot is er al een aantal weken uit. Na vijf minuten kwam er al een eerste treffer aan, Skov Olsen toonde alweer zijn dodelijke efficiëntie voor doel maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

De kansen bleven komen, zo kopte Vanaken op de lat en had Rits ook een grote mogelijkheid. De ban werd echt gebroken na een kleine twintig minuten. Skov Olsen met de assist en Noa Lang kon eindelijk nog eens scoren. De eerste goal van de Nederlander in het jaar 2022. Beerschot zette daar helemaal niks tegenover en mocht tevreden zijn dat ze maar één goal in het krijt stonden bij de rust.

Snelle treffers

Brugge drukte aan het begin van de tweede helft meteen door en legde de wedstrijd al snel in een beslissende plooi. Een schot van Skov Olsen werd door Rits in doel gedevieerd. Ook de volgende aanval mondde uit in een doelpunt. Vanaken met een mooie kapbeweging en een loepzuivere assist op De Ketelaere die maar binnen hoefde te leggen.

Ideaal voor de jonge West-Vlaming na een teleurstellende interlandperiode bij de Rode Duivels. Op het uur kreeg Jack Hendry speelminuten, hij klaagde de afgelopen week in de pers dat hij te weinig zijn kans krijgt. Net op zo’n moment gebeurt dan iets wat je absoluut wil vermijden. Bij zijn eerste tussenkomst ging Van den Bergh gretig naar de grond en volgde een strafschop.

Shankland liet de tot dan toe werkloze Mignolet kansloos en zorgde voor een eerredder. Bijna kon hij zelf zijn foutje goedmaken maar de paal hield de Schot van een vierde treffer.

Druk bij Union

Op spaarstand behaalde Brugge dus een zevende opeenvolgende competitiezege. In de stand nadert blauw-zwart tot op twee punten van Union. De druk komt dus op de schouders van de Unionisten terecht, zij trekken zondag naar Standard. Club Brugge hoopt volgende week met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen een perfect rapport voor te leggen alvorens de play-offs starten. De machine van Schreuder begint stilaan op toerental te komen.

