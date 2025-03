Ooievaar keert terug naar nest op verlichtingspaal in Adegem: “Afwachten of ook het vrouwtje komt”

Vorig jaar bouwde een ooievaarskoppel voor het eerst een nest op een verlichtingspaal langs de drukke Prins Boudewijnlaan in Adegem. Niemand in de omgeving kon vaststellen of het paar toen jongen heeft gekregen.

Tot haar grote tevredenheid ontdekte buurtbewoner Marie-Jeanne Van de Kerckhove, die het dichtst bij de paal woont, donderdagmiddag dat de mannetjesooievaar is teruggekeerd naar het nest. Hij begon onmiddellijk met het opknappen van de bestaande neststructuur. Nu is het afwachten of ook het vrouwtje de weg naar haar nest van vorig jaar terugvindt. (LV)