Onzekere Mara zoekt een baasje, wie wint haar vertrouwen?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden even makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel Poezewoef in Poperinge. Zij zoeken een thuis voor Mara, een lieve, enthousiaste, beschermende en betrouwbare Mechelse herder die het lastig heeft om mensen te vertrouwen.

Mara werd ongeveer een jaar geleden aan haar lot overgelaten in een hondenhotel. Haar baasjes lieten geen contactgegevens achter en dus belandde Mara in het asiel. Daar verblijft ze nu al bijna een jaar. “In het begin had ze het heel lastig”, vertelt Stephan Denys, vrijwilliger in het asiel en de beste vriend van Mara.

“Ze was bang en durfde daardoor ook bijten. Beetje bij beetje konden ikzelf en een paar andere vrijwilligers haar vertrouwen winnen. Eens je daarin slaagt, wordt Mara een echte knuffelkont.” (lacht) Volgens Stephan heeft Mara nog steeds veel bevestiging nodig.

Elke dag beter

“Op wandeling vindt ze alles eng. Vrachtwagens, fietsers,… ze blaft en gromt fanatiek naar alles wat beweegt. Maar het gaat elke dag beter. Ik ben ervan overtuigd dat Mara helemaal kan openbloeien bij geduldige baasjes die het initiatief van haar laten komen”, besluit hij.

Mara is wettelijk in orde en wordt niet geplaatst bij kleine kinderen, andere huisdieren of mensen zonder tuin.

(AN)