“Onze mensen… Wie zijn dat?”: groepje Izegemnaars maakt zich ongerust over polarisering in hun stad

Of we even wilden oversteken om te luisteren? Uiteraard. Het moet enkele Izegemnaars van het hart dat ze het moeilijk hebben met de polarisering binnen hun stad. De sociale media spelen daar ook een verderfelijke rol in, maar ze verwachten ook van de politiek dat er ingegrepen wordt. “We hadden hier ook de progressieve partijen uitgenodigd, maar jammer genoeg zijn ze niet gekomen”, stelt Joke Vergote. “We willen een signaal geven en willen ook dat onze politici dat in de gemeenteraad doen. Want na de laatste gemeenteraad waren we toch wel wat ontgoocheld over wat er gezegd wordt. Er werd gedebatteerd over de volgorde van de vlaggen in de gemeenteraadszaal, dat is toch het laatste van onze zorgen?”

In Izegem zit Vlaams Belang in de meerderheid met STIP+. “En sinds de eerste keer dat de coalitie werd afgekondigd, zijn de sluizen op de sociale media helemaal open gegaan. Als je oproept tot tolerantie, dan word je weggezet als een slechte verliezer. Als je reageert op racistische uitlatingen, die in dit land overigens strafbaar zijn, dan wordt de post verwijderd. We hebben ook al contact gehad met de beheerders van de Facebookpagina Stad Izegem. We vinden het ook jammer dat er posts verwijderd worden van ons, als we eens aankaarten als er zaken niet door de beugel kunnen.”

“We worden profiteurs genoemd. Er zullen er wel tussen zitten, maar is dat niet in alle bevolkingsgroep zo?” (Ahmed Bousaidi)

Ook Ahmed Bousaidi, die ooit nog bokste op het kerstgala in Izegem en nu nog bokstraining geeft, is teleur gesteld. Van origine is hij Tunesiër. “Ik woon met mijn gezin op De Mol, mijn vrouw is een Belgische en in Izegem geboren, mijn kinderen uiteraard ook. Ik werk als ploegchef in de voedingsindustrie, ik doe er de ploegendienst en er werken veel buitenlanders bij ons. Maar ook Belgen. Maar die hebben er geen probleem mee dat ik hun chef ben. Maar als ik dan zie wat er allemaal op sociale media passeert. Het Vlaams Belang en heel wat van hun volgers hebben het er over ‘ons volk’. Maar wat is dat… ons volk? Ik voel me hier en ben hier ook thuis. Maar blijkbaar mag die niet van sommigen. We worden profiteurs genoemd. Er zullen er wel tussen zitten, maar is dat niet bij alle bevolkingsgroepen zo? Ik word er een moslimgelukszoeker genoemd.”

Ahmed toont er ook screenshots van posts die later dan verwijderd worden. “Ik wil niet dat Vlaams Belang beslist over mijn toekomst en die van mijn kinderen, maar dat is nu wel zo. Met onder meer een schepen van onderwijs van het Vlaams Belang (Sam Weyts, red.). Zal hij starten met VB-projecten zoals verklikkerlijn voor leerlingen?”

Vragenkwartiertje in de gemeenteraad

Maar waar hoopt men nu op? “Het zou niet slecht zijn mocht er een meldpunt komen, waar mensen die gediscrimineerd en geïntimideerd worden, zich kunnen melden. Ook een publieke reactie van de politiek. En waarom geen ‘vragenkwartiertje’ voorzien in de gemeenteraad? Waar dergelijke zaken door het publiek kunnen worden aangekaart. De sfeer in de stad is zeker niet optimaal, de cohesie onder de mensen verdwijnt. Wat is dat hier allemaal?,” horen we vaak zeggen. “We worden weggezet als ‘linkse ratten’, we zitten allemaal zogezegd aan ‘den dop’ of aan de ziekenbond. Maar wees gerust, we gaan allemaal werken en zijn blij dat er een goede sociale zekerheid is voor wie het nodig heeft.”