Onze man waagt zich aan nieuwe foodchallenge in Komen-Waasten: 1 kilogram chocomousse

Een indrukwekkende bokaal gevuld met 1 kilogram aan verse chocomousse! Het is de spilfiguur in een nieuwe foodchallenge die culinaire lefgozers naar Komen-Waasten lokt. Tot ver buiten de gemeentegrenzen en zelfs op internationaal niveau stomen professionele eters zich klaar om de uitdaging aan te gaan. Wie slaagt erin de chocomousse challenge tot een goed einde te brengen?

Vol goede moed en misschien zelfs een snuifje macho attitude, nemen we plaats aan een tafeltje in de Komense brasserie Le Centre. Het is niet de uitgebreide bierkaart die ons naar de grensgemeente heeft weten te lokken maar eerder het aanbod aan desserts.

Heuse sport

Vooral die ene lekkernij dan, die als ‘chocomousse challenge’ in het aanbod werd opgenomen. “Velen hebben het al geprobeerd en hoewel sommigen al dicht bij de finish waren, moesten ze keer op keer de handdoek in de ring gooien.”

Gaetane Boutez (39), de zaakvoerster van Le Centre, wist zich met de chocomousse challenge meteen op de internationale kaart van de foodchallenges te zetten. “Het is een heuse sport waarmee men vooral op internet in bepaalde groepen elkaar de loef proberen af te steken”, pikt ze in.

Met slagroom en snoepjes

“De grootste bak met frieten verorberen, het meeste aantal frikadellen in recordtempo opeten of een gigantische hamburger soldaat maken? Het is een heuse rage waar de competitieve eters vaak uren ver voor rijden om toch maar deel te kunnen nemen. Ik speelde al langer met het idee om ook zoiets uit mijn hoed te toveren maar wilde het wat verfijnder hebben zonder dat er een link was met de frituur. Het werd uiteindelijk chocomousse, tot grote tevredenheid van iedereen die het probeert.”

In een grote glazen pot wordt niet minder dan 1 kilogram aan chocomousse geserveerd, voorzien van slagroom en snoepjes. “Er is geen tijdslimiet en je mag het ook met twee proberen. Het doel is om hem volledig op te eten!” De glimlach van Gaetane spreekt boekdelen: dit is een uitdaging waarvoor moed en vooral een erg sterke maag nodig zullen zijn.

Huisgemaakt volgens oeroud recept

De eerste lepels gaan vlot naar binnen en in tegenstelling tot wat men zou denken, is de chocomousse overheerlijk. “Het is niet omdat het een uitdaging is dat ik daarom geen kwaliteit zou leveren. Neen, huisgemaakt volgens een oeroud recept!”

Gaetane merkt al snel op dat onze snelheid van lepelen schep na schep trager wordt en giert het uit van het lachen. “Tuurlijk is hij doenbaar want sommigen raakten tot dicht bij de finish maar een uitdaging zou geen uitdaging zijn moest het simpel zijn, hé.”

Eeuwige roem en faam

Wie erin slaagt de kilo chocomousse op te eten, krijgt hem aangeboden van het huis samen met twee drankjes. “En natuurlijk eeuwige roem en faam in niet alleen Komen-Waasten maar eveneens in de internationale wereld van foodchallenges”, sluit Gaetane af.

Zij die genoeg lef hebben om het aan een poging te onderwerpen, moeten wel op voorhand reserveren daar de chocomousse ter plaatse moet worden klaargemaakt.