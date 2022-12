Onze-Lieve-Vrouwekoor uit Tielt gooit na 87 jaar de handdoek in de ring

In 2023 zullen de vieringen in de kerk wellicht een pak stiller verlopen. Het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tielt houdt namelijk na 87 jaar (!) op te bestaan. Het einde van een tijdperk, want het koor werd in 1935 boven de doopvont gehouden en is daarmee zelfs ouder dan de kerk zelf.

Volgens Marc Tassaert, die tussen 1983 en 2013 dirigent was van het kerkkoor, gaat het al langer minder goed met het Tieltse kerkkoor, dat nog slechts zestien leden telt. “In 2012 waren dat er nog dubbel zoveel. En in de absolute hoogdagen hadden we zelfs meer dan vijftig stemmen.

Maar met zestien leden is het tegenwoordig niet eenvoudig meer om nog meerstemmige uitvoeringen te brengen. We denken er al lang over na en we hebben het einde ook lang kunnen uitstellen, maar op de voorbije Sint-Ceciliaviering hebben we besloten ermee op te houden. We hebben de leden dan ook op de hoogte gebracht. We eindigen liever in schoonheid. Een zware beslissing, maar we wilden het niet blijven rekken tot het helemaal niet meer ging.”

Hoogtepunten

Nochtans heeft het Onze-Lieve-Vrouwekoor, dat tegenwoordig onder leiding staat van dirigent Hendrik Declercq, een erg lange geschiedenis. “In 1935 werd het opgericht, toen nog in een noodkerk in de Oude Stationsstraat”, gaat Marc Tassaert verder. “Het ontstond dus zelfs nog voor de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Eerst was het louter een gregoriaans mannenkoor, maar in de jaren zestig evolueerden we na het Tweede Vaticaans Concilie naar een gemengd koor, met meer Nederlandstalige liederen in het repertoire.”

“Minder interesse voor een klassiek repertoire”

Pasen, kerst en Allerheiligen waren telkens absolute hoogtepunten voor het koor, maar ook bij gewone misvieringen werd vaak gezongen. “Toen ik dirigent was, luisterden we zelfs twintig tot dertig vieringen per jaar op, waaronder ook huwelijken, jubilea en uitvaartplechtigheden. In 1988, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kerk, organiseerden we voor het eerst een kooravond. Dat werd zo’n succes dat we besloten die traditie te behouden en sindsdien werd om de twee jaar een concert georganiseerd. Het laatste dateert van vóór corona.”

“Hoe het komt dat we geen nieuwe mensen meer vonden? Dat is moeilijk te zeggen. Enerzijds is het uiteraard zo dat jonge mensen moeilijker hun weg vinden naar de kerk. En zo is er geen nieuwe instroom meer voor het koor. Anderzijds zien we dat andere koren het wel nog goed doen. Maar wij hebben steeds gekozen voor een klassiek en Nederlandstalig repertoire en misschien kan dat de tanende interesse helpen verklaren.” (SV)

Wie het koor een laatste keer aan het werk wil horen, kan op 25 december om 11 uur de dienst bijwonen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.