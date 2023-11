Onze-Lieve-vrouwecollege Kaaistraat krijgt financiële injectie van Vlaamse regering

De Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Kaaistraat in Oostende krijgt een financiële injectie van de Vlaamse regering. Dat bedrag zal gespendeerd worden aan een luifel, de heraanleg van een deel van de speelplaats, het isoleren van het dak en het vervangen van het buitenschrijnwerk.

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs, investeert deze regeerperiode drie miljard euro in scholenbouwprojecten in Vlaanderen. De scholen kunnen de financiële steun gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Zo wordt via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 666.004 euro geïnvesteerd in het Onze-Lieve-Vrouwecollege.

Dat bedrag zal gespendeerd worden aan verschillende werken die dienen te gebeuren aan het gebouw. Het gaat onder meer om een nieuwe luifel. Ook de speelplaats zal voor een groot deel heraangelegd worden met het geld. Verder wordt ook het dak verder geïsoleerd en wordt het buitenschrijnwerk vervangen.