Onze-Lieve-Vrouwebeeldjes tentoon

De meimaand krijgt in de Deerlijkse pastorale eenheid De Wijngaard een ‘specialleke’. Een werkgroep legde contacten, deed een oproep en dit resulteerde in 110 Mariabeelden uit privébezit. Deze beelden stellen de eigenaars van 1 tot 10 mei tentoon in de St.-Columbakerk, telkens van 14 tot 17 uur tentoon. De toegang is gratis.

“In onze pastorale eenheid wordt samen gebeden aan diverse, meestal landelijk gelegen, kapelletjes in de meimaand”, vertelt teamlid Annie Depoortere. “De werkgroep die de tentoonstelling bereddert maakte ook foto’s van alle O. L. V.-kapelletjes die wij rijk zijn. Die 55 foto’s worden tijdens de tentoonstelling op de schermen in de kerk doorlopend geprojecteerd.” Thijs Benoit van de werkgroep gaat verder: “Tegelijkertijd wordt doorlopend een film over de processie van de Kapellekensommegang geprojecteerd. Deze processie greep vele jaren plaats aan de Kapel ter Ruste. Historische beelden.”

Marialiederen

Op zondag 7 mei worden in de kerk bij de tentoonstelling om 15 en om 16 uur Marialiederen gezongen door Wim Vancauwenberghe. Mario Piers zorgt voor de begeleiding. Gedurende die tien dagen van de tentoonstelling zal de St.-Columbakerk enkel open zijn voor de vieringen en voor de tentoonstelling. (MVD)