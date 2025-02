Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze zet vrijwilligers in het zonnetje

De vrijwilligers binnen woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze, dagverzorgingscentrum ‘t Westrozeke en lokaal dienstencentrum De Dorpsplekke werden bedankt voor hun inzet. “We trokken met onze vrijwilligers op verrassingsbezoek naar het Talbot House in Poperinge”, vertelt Lies De Winter, verantwoordelijke vrijwilligerswerk bij Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze. “Daarna werden ze verwend met een heerlijke maaltijd. De vrijwilligers zetten zich in voor allerlei taken zoals bijspringen in de cafetaria, een kookactiviteit of bij zomerse wandelingen. Extra vrijwilligers zijn welkom. Meer info: Lies De Winter via 051 59 12 70 of lies.de.winter@terwestroze.be. (BCH/foto JCR)