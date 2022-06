Onze journalist stapte in de ring tegen een profbokser en kreeg zwaar op zijn bakkes

Tijdens de coronacrisis was hij liefst twintig kilo bijgekomen en ruilde hij zijn actieve levensstijl langzaam maar zeker in voor een bestaan als couch potato. In september vorig jaar gooide onze journalist, Christophe Lefebvre, het roer volledig om.

Na tien maanden intensief trainen stapte onze journalist dit weekend in de ring om er profbokser Quentin Domingos te bekampen. “Ik kreeg wel op mijn bek, maar ik wilde tonen dat niets onmogelijk is, als je het maar wil.”

Goede beslissing

De afgelopen periode was zowel op fysiek als mentaal vlak loodzwaar, onderlijnt Christophe. “Echt niet te onderschatten. Ik ben de tel kwijt, maar ik heb erg vaak de neiging gehad om de handdoek te gooien. Nu ben ik blij dat ik heb doorgebeten.”

“Dit was de perfecte beslissing, voor mezelf én mijn omgeving. Ik voel me niet alleen op lichamelijk vlak fitter, mijn hoofd is ook veel frisser. Ik heb meer energie, ben stressbestendiger. Het roer 180 graden omgooien was exact wat ik nodig had.”

Lennert Lecompte

Lennert Lecompte, de 17-jarige jongen die zwaargewond raakte nadat hij in Menen een tak op zijn hoofd kreeg tijdens een storm, kwam zaterdag voor het eerst sinds lang terug naar de club waar hij al enkele jaren traint.

Daar mocht hij op de eerste rij zitten voor de kamp.