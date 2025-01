“Onze ambulances zijn oud en versleten”

Zijn er in Brugge te allen tijde voldoende ambulances inzetbaar? Ingewijden ergeren zich volgens het Brugse gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) over de vele en vaak tijdrovende onderhoudswerken die nodig zijn om de ambulances van de Hulpverleningszone 1 operationeel te houden. Enkele ambulances hebben honderdduizenden kilometers op de teller na meer dan 7 jaar dienst.

In juli 2022 al voerden ambulanciers actie op de Burg om te wijzen op het gebrek aan personeel. Ze stelden toen dat er op sommige dagen slechts drie van de zes ambulances konden worden bediend. “Als een aantal van die voertuigen nu ook nog eens in slechte staat is en er te weinig volk is om die bij auto’s snel te herstellen, dan maken wij ons zorgen over een goede hulpverlening”, stelde Pol Van Den Driessche (N-VA) tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Versleten

Het oppositieraadslid vroeg zich af of een snelle hulpverlening ten allen tijde verzekerd op ‘gewone’ dagen: “Je mag je toch niet indenken dat iemand niet of te laat medische hulp zou krijgen omdat de ambulances in Brugge versleten zijn.”

“Stel je deze niet ondenkbare situatie voor: op een mistige ochtend doet er zich op de Expresweg een kettingbotsing voor met verscheidene auto’s en daarbij vallen vier gewonden. Op datzelfde moment is er een beperkte gastontploffing in een bedrijf in de achterhaven met evenzeer enkele gekwetsten. En pardoes op dat moment krijgt een bejaarde vrouw een hartaanval in haar appartement op Ver-Assebroek. Zijn er dan genoeg ambulances ter beschikking om snel hulp te kunnen bieden?”

Kostbare tijd

“Uiteraard zouden er in dit soort situaties ambulances uit andere zones worden opgeroepen. Maar daarbij zou kostbare, zeg maar levensreddende tijd verloren gaan. Uit navraag blijkt dat enkele van die ambulances dan weer voertuigen te zijn die voorheen in Brugge reden en dus nog meer kilometers op de tellers hebben.”

“Wat wordt er ondernomen om hieraan te verhelpen? Zal Hulpverleningszone 1 meer personeel inzetten voor het herstellen van defecte ambulances? Kunnen de huidige ambulances, met soms heel veel slijtage, sneller worden vervangen?”, aldus Pol Van Den Driessche.

Dispuut

Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn er in de twee Brugse brandweerkazernes permanent drie ziekenwagens bemand. Een gloednieuwe en twee auto’s die drie jaar oud zijn. Ook naar bezetting is er geen probleem in Brugge. Bovendien bezitten de twee ziekenhuizen elk ook een ambulance.”

“Wat de hele hulpverleningszone 1 betreft, gaat het om 25 ziekenwagens, waarvan er vijf met problemen kampen. Er loopt een procedure tegen de leverancier. In afwachting van de afloop van dit dispuut, maakt de zone zelf 150.000 euro vrij om die vijf auto’s te herstellen. Achteraf wil ze die kosten recupereren van de leverancier.”