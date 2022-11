Onvoldoende nieuwe socialewoningen in 1 op 5 gemeenten

Uit cijfers van Wonen Vlaanderen blijkt dat 12 van de 64 West-Vlaamse gemeenten niet op koers liggen om het absolute minimum aan sociale woningen te behalen. In 2009 al kregen alle steden en gemeenten vanuit Vlaanderen een streefdoel opgelegd voor het aantal sociale woningen dat ze moeten voorzien.

“Vandaag zien we op de woonmarkt een gigantisch tekort aan sociale huurwoningen. In 2022 zijn er in West-Vlaanderen maar 31.751 verhuurde sociale woningen en nog eens 32.383 gezinnen staan op de wachtlijst”, zegt Maxim Veys, Vlaams Parlementslid (Vooruit).

Noodkreet

Volgens de meest recente cijfers zal zelfs dat opgestelde streefdoel voor het aantal sociale woningen per gemeente niet voldoende zijn om iedereen op de wachtlijst van sociale huisvesting te voorzien. “En dan zijn er nog eens 12 gemeenten die dat absolute minimum niet willen halen. Want het gaat wel degelijk om willen en niet om kunnen. Ik ben het beu om noodkreten te moeten slaan. Het is duidelijk dat teveel West-Vlaamse politici niet bezig zijn met wie het moeilijk heeft”, oordeelt Veys streng.

Menswaardig leven

De wooncrisis is vandaag voor veel mensen helaas een realiteit. “Als je kijkt naar die wachtlijst, moeten we écht veel meer doen. Ik heb de indruk dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) de sociale woonmarkt als een gunst ziet en niet als een garantie van het recht op betaalbaar wonen. Want voor wie het financieel niet breed heeft, zijn sociale woningen de kortste weg naar een menswaardig leven. Op dit moment doet de regering onvoldoende om de bouw van sociale woningen te versnellen.”

Vlaams Parlementslid Veys roept de gemeenten én de Vlaamse Regering op om de sociale woningbouw als prioriteit te zien. “De gemeenten, die dit doel over drie jaar niet halen, zullen hier niets van ondervinden. Met onze partij Vooruit hebben we minister Diependaele al meermaals gevraagd om daar wel gevolgen aan vast te hangen, maar dat weigert hij. Maar het zullen de burgers zijn, zij die rekenen op die sociale woningen, die de last zullen dragen”, besluit Veys. (CJ)