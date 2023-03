Onvermoeibare Céline Barra wint trofee van de jeugd

Céline Barra (21) woont aan de Zavel in Alveringem, zit in haar derde jaar ingenieur industrieel ontwerp, en werd door de dienst Vrije Tijd verkozen tot winnares in de categorie Jeugd.

Céline heeft sinds haar zestiende een pak vrijwilligerswerk gedaan voor kinderen en jongeren. “Ik werk graag met kindjes en opgroeiende jongeren”, vertelt ze.

KLJ Alveringem

“Daarom ook dat ik, zodra ik mocht, moni ben geworden op het Alveringemse speelplein. Het geeft me altijd voldoening om de kinderen gelukkig te zien. Ondertussen ben ik ook bij Kazou al meerdere keren begeleidster geweest en ging ik mee op reis naar Blankenberge, Spanje en Duitsland. Voorts ben ik dus ook bestuurslid bij KLJ Alveringem en lid van het presidium van Moeder Pupegaele. En omdat mijn vriend uit Houtem mij anders niet veel zou zien, is ook hij bij de KLJ en de Pupepaele gekomen”, glimlacht ze.