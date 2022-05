Ontwikkelaars van mobiele luchtzuiveraars slaan handen ineen

Het Harelbeekse YAWI en CareByCeos4Climate uit Desselgem, beiden ontwikkelaars en makers van mobiele luchtzuiveraars, zullen in de toekomst nauw samenwerken. “We willen beiden onze kennis en know-how delen om zo de veiligheid van ruimtes naar een nóg hoger niveau te tillen”, luidt het.

Christ Verthé en Rik Osselaer, zaakvoerders van Verthé Interieurs, hebben de firma AirForUs bv opgericht. Onder de naam YAWI, wat staat voor ‘You Are Worth It’, hebben ze mobiele luchtzuiveraars ontwikkeld voor alle type ruimtes: woonkamers, slaapkamers, open keukens, maar ook commerciële ruimtes, horeca, kapsalons, vergaderzalen en kantoren. Rik en Christ bieden al jaren aangepast slaap- en zitcomfort. “We hebben ook klanten met een huisstofmijtallergie. De toename van mensen met een allergie was voor ons de aanzet om verder te zoeken naar een antwoord op hun probleem”, aldus Christ. “We hebben info verzameld en ons verdiept in ettelijke nationale en internationale wetenschappelijke dossiers. Het leerde ons dat de lucht binnenshuis tot vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht. Daaruit ontstond het idee om zelf een luchtzuiveraar te ontwikkelen. Onze luchtzuiveraar is de eerste op de markt met een ingebouwde CO2-sensor. Fijnstof, pollen, virussen, bacteriën en vluchtige organische stoffen worden radicaal aangepakt zodat men vrij kan ademen.” Het toestel kreeg de naam YAWI Purifier.

Gezond binnenklimaat

CareByCeos4Climate, het vroegere CRM.Care uit Waregem, biedt ondernemingen en zelfstandigen een persoonlijke begeleiding om de werkvloer zo veilig mogelijk te maken: van elke ruimte wordt een risicoanalyse gemaakt via luchtmetingen om zo zeker te zijn dat het juiste toestel wordt geplaatst. “CareByCeos4Climate zorgt met onze CRM.Fog voor uiterst grondige oppervlaktedesinfectie. De mobiele CRM Fog vernevelt een droge mist die alle micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels vernietigt en dit 100% veilig”, duidt Roland Maes.

YAWI en CareByCeos4Climate willen nu een stapje verder gaan en slaan daarom de handen in elkaar. “Dit multifunctioneel toestel kan naast de complete desinfectie van eender welke ruimte, samen met het toestel van YAWI dat de lucht permanent desinfecteert, ook ingezet worden voor een juiste vochtigheidsgraad, desinfectie van ventilatie/airco, en meer. Door deze combinatie kan de veiligheid van ruimtes naar een nóg hoger niveau getild worden.”