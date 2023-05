Ontwerpster Nathalie Vleeschouwer opent nieuwe winkel in Knokke-Heist

Ontwerpster Nathalie Vleeschouwer opent een nieuwe vestiging in de Kustlaan in Knokke-Heist. Voorheen was haar winkel gevestigd op het Driehoeksplein, maar nu verhuist ze naar een oude apotheek die volledig omgetoverd werd.

Nathalie Vleeschouwer is bezig sinds 2011 en is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig lifestylemerk. Naast de vrouwencollectie zijn er ook eigen schoenen, zonnebrillen én een eigen geur in samenwerking met Belgische lab Miglot.

Nieuwe maatkast

De nieuwe winkel in de Kustlaan is de vrucht van een familiale samenwerking die het merk zo typeert. Jan, de echtgenoot van Nathalie, werkte opnieuw samen met de ‘marmistas’ of marmer ambachtslieden uit Carrara in Italië voor het interieurdesign, gaande van tafels, kasten tot een imposante toog. Ook de monumentale ramen en de pivoterende deur zijn van zijn hand.

Na haar proefstuk in de flagshipstore in Antwerpen werkte dochter Felix een nieuwe maatkast uit voor Knokke. Het pronkstuk achter de toog is bekleed met 3D-sculpturen geïnspireerd op kledingpatronen uit de collectie. Alle onderdelen werden volledig eigenhandig uit hout gesneden en geassembleerd door Felix. (MM)