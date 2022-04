Ontvangst van gouden koppels voortaan op restaurant in plaats van op gemeentehuis

Het schepencollege van Langemark-Poelkapelle koos voor een nieuw concept om de gouden huwelijksjubilarissen te ontvangen. Twaalf koppels werden in restaurant Te Lande ontvangen.

“Dit keer gebeurde de huldiging van de jubilarissen niet met een plechtige ontvangst op het gemeentehuis en het aanbieden van een groot herinneringskader”, aldus burgemeester Dominique Cool (N-VA).

“Op de rommelmarkt van de Madonna lagen er vorig jaar drie dergelijke kaders in de aanbieding. Bovendien stond het personeel niet te springen om op zondag op te draven. Het schepencollege durfde het niet laten en de jubilarissen en familie durfden niet weigeren. Daarom proberen we een nieuwe formule uit, waarbij we de jubilarissen een drankje en een uitgebreid hapje aanbieden.” Na het hoofdgerecht zorgde accordeonist Marino Punk voor een streepje muziek.

Niet erg democratisch

Oppossitiepartij CD&V vond de nieuwe manier van huldiging maar weinig democratisch. De raadsleden moesten 50 euro betalen om deel te nemen aan de viering. Naast het schepencollege schreef enkel gemeenteraadslid Tristan Bruynsteen (N-VA) zich in. “Je kon de jubilarissen niet feliciteren tijdens de receptie als je als gemeenteraadslid niet het volledige programma wenste te volgen”, stelde Lieven Vanbelleghem (CD&V) vast.

Er waren 25 koppels uitgenodigd. De helft tekende present. Dat waren Jean-Marie Belpalme-Hosdez en Vivane Callewaert, Joseph Gheeraert en Myriam Vieren, Noël Vanstechelman en Veronica Vermeulen, Johny Cruydt en Jeannine Beauprez, Georges Latruwe en Nicole Dekock, Maxime Deman en Monique Gekiere, Roland Decaestecker en Mireille Crombez, Wilfried Cappan en Annic Degraeve, Daniël Develter en Lena Demarez, Johny Vandamme en Ginette Dobbels, Frans Deraedt en Maria Gekiere en Michel Gheeraert en Ingrid Pannekoucke.

(pco)