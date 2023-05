Ontvangst Gilde van de Bellemannen verrassing voor Nick Pauwels

In het stadhuis van Wervik werd donderdagvoormiddag de Gilde van de Bellemannen ontvangen. Ze namen deze namiddag deel aan de grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet die om 15.30 uur start aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. De ontvangst was een complete verrassing voor belleman Nick Pauwels die sedert 2012 officieel is aangesteld door de stad Wervik.

De gilde bundelt de nog maar weinige stadsomroepers die actief zijn in Vlaanderen. Belleman Nick Pauwels en een tiental collega’s werden door burgemeester Youro Casier (Vooruit) uitgenodigd om het Gulden Boek van de stad te ondertekenen. Naast een wandeling door de Tabaksstad ging het kleurrijk gezelschap ook op bezoek in het Nationaal Tabaksmuseum.

Nick Pauwels (46) uit de Speiestraat werd begin juli 2012 tijdens een plechtigheid in het stadhuis aangesteld tot belleman van de stad. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader André uit Dadizele, destijds belleman in het naburige Dadizele en nu in Ledegem.

Nick Pauwels steekt nog altijd in hetzelfde kostuum. Zijn aanstelling destijds liet lang op zich wachten, wat te maken had met zijn historisch kostuum dat werd gemaakt door een meester-kleermaker uit Menen. Nick koos voor het kostuum van een kerkbaljuw die jaren geleden op post was in de Sint-Medarduskerk.

(EDB)