Ontspannen kennismaken met jeugd-, sport en cultuuraanbod in Brugge

Op zondag 18 september vindt de tweede editie plaats van de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt. Het evenement is het resultaat van een samenwerking tussen Brugge Plus en de diensten Jeugd en Sport van Stad Brugge. Het evenement vindt plaats op ’t Zand en valt samen met Autovrije Zondag.

Door corona kon Autovrije Zondag vorig jaar niet doorgaan. Om de Bruggelingen toch een waardig alternatief te geven, is toen de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt ontstaan. Door het grote succes besliste Stad Brugge om het evenement te blijven organiseren, dit jaar in combinatie met Autovrije Zondag. De Jeugd-Sport-Cultuurmarkt vindt dit jaar plaats op ’t Zand, waardoor het evenement vanzelf ook een toeloop zal kennen van mensen die aan de activiteiten van Autoloze Zondag deelnemen.

In totaal wordt een 80-tal deelnemers verwacht op de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt. Je verneemt er ook meer over American footbal, spikeball en droogtraining artistiek zwemmen.

Maximale kruisbestuiving

“De Jeugd-Sport-Cultuurmarkt is de perfecte gelegenheid om de Brugse jeugd op een ontspannen manier te laten kennismaken met het jeugdaanbod. Tegelijk biedt het voor jeugdbewegingen de ideale kans om nieuwe leden te werven. Brugge is een kind- en jeugdvriendelijke stad en dat is zeker te merken aan het uitgebreide vrijetijdsaanbod dat we onze jongeren kunnen bieden”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

“In navolging van de Dag van de Brugse Sportclub wordt er met standjes, initiaties en demonstraties gewerkt. Iedereen kan zo een passende sport vinden. Voor de sportverenigingen is dit een uitgelezen kans om zich voor te stellen aan de Bruggelingen. Deze organisatie is een perfect voorbeeld van de samenwerking tussen verschillende diensten om de kruisbestuiving van doelgroepen te maximaliseren”, aldus schepen van Sport Franky Demon.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Cultuur opsnuiven kan weer volop tijdens deze editie van de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt. Heel wat culturele organisaties laten het publiek kennismaken met hun werking aan de hand van presentaties en demonstraties. Je verlaat de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt ongetwijfeld met een goedgevulde culturele agenda.” (CGRA)

Meer info:www.brugge.be/jsc-markt