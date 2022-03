Ontsnapte kangoeroe Skippy huppelt rond op kerkhof in Vladslo: “Ik beloof een etentje aan wie hem vangt”

Ontsnapt dankzij de geitenbok en een nieuwe thuis gevonden op de begraafplaats in Vladslo. Kangoeroe Skippy is nu al meer dan een week op de vlucht in en rond de Diksmuidse deelgemeente. Skippy is intussen een attractie geworden en lijkt allerminst van plan zich zomaar te laten vangen.

Frank Hillewaere moet er zelf een klein beetje om lachen, maar het liefst zou hij zijn Skippy snel terug thuis hebben. Skippy is een van zijn drie kangoeroes en blijkt de jongste dagen een echte avonturier te zijn. “Vorige week zaterdag is hij ontsnapt”, zegt Frank. “Met de hulp van de geitenbok in onze tuin. Die bok moet het hekken hebben opengedaan waarop Skippy de vlucht vooruit koos. Het is die geitenbok die Skippy heeft helpen ontsnappen. Waar Skippy nu zit? In het Praetbos, op de Duitse militaire begraafplaats hier in Vladslo. Maar daar zit hij nu al meer dan een week.”

Etentje als beloning

Ondanks de hulp van de politie en meerdere zoek- en vangacties blijft Skippy ongrijpbaar. “Hij is een attractie geworden in het dorp én daarbuiten”, glimlacht Frank. “De voorbije dagen heb ik heel veel berichtjes gekregen van mensen die hem hebben gezien. Wie nu door het bos stapt of over de begraafplaats wandelt, heeft veel kans om Skippy tegen te komen. Maar vangen is een ander paar mouwen. Ik kon gerust al tot op een meter naderen, maar voor ik het wist, was hij er weer vandoor. Hoe ik Skippy zal vangen? Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee.”

Skippy zelf lijkt zich niet meteen zorgen te maken en blijft vrolijk rondhuppen in Vladslo. Volgens Frank weet de kangoeroe perfect te overleven, op takjes en gras uit het bos. “Het enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat hij zou worden omvergereden”, zegt hij. “Ik hoop mijn kangoeroe zo snel mogelijk weer thuis te hebben, bij de andere twee. Wie erin slaagt om Skippy op een veilige manier te vangen, krijgt sowieso een beloning. Een etentje in het beste restaurant van Vladslo zal je deel zijn!”