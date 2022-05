Ontsnapt hangbuikvarken springt tijdens jacht in vijver in Koekelare maar kan gered worden

De brandweer van Koekelare heeft woensdagavond samen met enkele buurtbewoners en de politie een tijdlang jacht gemaakt op een ontsnapt hangbuikvarken. Dat kon uiteindelijk gevangen worden in natuurdomein De Mote, net nadat het in een vijver was gesukkeld.

Het was rond 19 uur toen bewoners in de Belhuttebaan in het centrum van Koekelare plots een stevig uit de kluiten gewassen zwart hangbuikvarken zagen lopen. Het sterke dier bleek al wroetend ontsnapt te zijn uit een weide van een woning langs de baan. Het dier baande zich een weg naar buiten en begon aan een stevige wandeling. Gelukkig werd het varken snel opgemerkt en belden de bewoners om hulp bij de brandweer. Het zelf vangen was immers geen optie.

Op eigen kracht uit vijver

Het hangbuikvarken wandelde echter vrolijk door maar bleef gelukkig op het voetpad. Het sloeg af richting natuurgebied De Mote, ook langs de Belhuttebaan gelegen. Omwille van de uitgestrektheid van de grasvlaktes en de aanwezig van vijvers daar was het echter veel moeilijker te vangen. Met behulp van netten en touwen kon het varken na een jacht van een klein uur gevangen worden. Het dier was intussen zelfs al in een vijver gesukkeld maar kon er op eigen kracht terug uit klauteren. Kort daarna werd het gevangen. Het dier werd met vastgebonden poten op een kruiwagen gelegd en de eigenaar werd verwittigd. De politie deed de nodige vaststellingen maar het losgebroken dier veroorzaakte nergens schade. (JH)