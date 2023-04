Ontsnapt aan veel erger: Schepen De Sutter herstelt na zware val met koersfiets

Schepen Christoph De Sutter is tijdens een ritje met WTC Olympia in Pittem ernstig ten val gekomen. Een ander lid van de club kwam frontaal in botsing met een motorrijder en sleurde De Sutter mee in haar val. Hij wordt geopereerd aan een sleutelbeen en moet herstellen van een gebroken rib.

Christoph De Sutter zal zich zijn koersrit op zondag 16 april met WTC Olympia uit Sijsele nog lang herinneren. De eerste schepen is een ervaren wielertoerist, maar toch liep het flink verkeerd in de Vijfstraat in Pittem.

“Bij een van onze drie teams die op weg waren kwam er een motorrijder uit de andere richting in die bewuste straat. Een van onze leden (een 55-jarige vrouw uit Beernem, red.) kwam frontaal in botsing met de motorrijder, en op een of andere manier werd in haar val ook Christoph meegesleurd; ze belandden beiden met een smak op het wegdek. De motorfiets kwam in de gracht terecht; de bestuurder ervan raakte slechts licht gewond”, vertelt Geert De Lille, secretaris van WTC Olympia. “Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren, kunnen we nog niet zeggen. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Alvast wel positief was dat onze twee gevallen fietsers na het ongeval nog zelf naar hun partner konden bellen. Ze zijn altijd bij bewustzijn gebleven en waren nooit in levensgevaar.”

Naar ziekenhuis

De Damse burgemeester Joachim Coens (CD&V+) werd door zijn ambtsgenoot van Pittem op de hoogte gebracht. “De burgemeester liet me weten dat er ongeval was gebeurd met een fietsclub uit Sijsele, waarbij de hulpdiensten ter plaatse gekomen zijn”, zegt Coens. “Ik heb toen contact genomen met het bestuur van de wielerclub en zo kreeg ik bevestiging dat schepen De Sutter een van de slachtoffers was.”

De slachtoffers kregen kort na de valpartij de eerste zorgen door een toegesneld mugteam en werden daarna overgebracht naar het ziekenhuis van Tielt. De vrouw uit Beernem werd daar al geopereerd aan arm en elleboog, en een knie zit in het gips in afwachting van nog een operatie.

“Ik heb Christoph intussen aan de telefoon gehad”, zegt Coens. “Hij verblijft nog in het ziekenhuis. Volgens wat ik vernam, zal hij geopereerd worden voor een gebroken sleutelbeen en moet hij ook herstellen van een gebroken rib. Het had erger kunnen aflopen.”

“Het is zeker niet aan de orde om tijdelijk zijn bevoegdheden te herverdelen. Hij zal natuurlijk wel een herstelperiode nodig hebben, maar we verwachten dat het niet al te lang zal duren voordat Christoph via digitale weg aan vergaderingen en besprekingen zal kunnen deelnemen.” (Piet De Ville)