Ontsluiting oorlogsbunker in Blankenberge botst op te hoog prijskaartje

Piet Wittevrongel drong er bij het stadsbestuur van Blankenberge nogmaals op aan om de geklasseerde oorlogsbunker aan de rotonde langs de Blankenbergse Steenweg weer zichtbaar te maken voor het publiek.

“Deze bunker uit de Eerste Wereldoorlog is al jaren bijna niet meer zichtbaar, terwijl het om beschermd erfgoed gaat. Nu er binnenkort weer herdenkingen zijn voor Wapenstilstand is dit misschien het goede moment om hem te ontgraven?”, oppert Wittevrongel.

Subsidie geweigerd

Bunker Noord is een van de twee resterende bunkers van het voormalig Duits vliegveld op Uitkerke. Volgens erfgoedschepen Kathy Kamoen (Open VLD) lagen er plannen klaar voor een opwaardering en betere ontsluiting, met onder meer een verhard uitkijkplatform en een toegangsweg voor mindervaliden. “Onze subsidieaanvraag bij de provincie werd echter niet goedgekeurd, en dit met eigen middelen realiseren zou in het huidig financieel klimaat niet verantwoord zijn. Navraag bracht bovendien aan het licht dat, om de zone rond de bunker te verharden, eerst het RUP gewijzigd zou moeten worden”, klinkt het.

Opfrissing

De site werd vorig jaar wel opgefrist naar aanleiding van Bunkerdag. De ingang werd toen ook afgezet met een betonrooster, zodat er geen bouwafval of ander afval meer in gedumpt kan worden. “De bunker is eigendom van de stad en als eigenaar zijn we verplicht ze te onderhouden. Het is de bedoeling om diezelfde minimale opfrissingswerken in de aanloop naar volgende Bunkerdagen telkens te herhalen, maar de bunker uitgraven werd ons omwille van het instortingsgevaar ten stelligste afgeraden”, besluit Kamoen.