Ontmoetingsruimte voor bewoners De Nieuwe Markt in Harelbeke

Sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis en Stad Harelbeke openden de polyvalente ruimte in een van de gebouwen op De Nieuwe Markt.

In 2020 kocht Ons Huis zeven appartementen aan de Vrijdomkaai en in 2021 werden negentien serviceflats gekocht in het gebouw ernaast. “Beide projecten waren toen nog in aanbouw en het duurde nog een tijdje vooraleer we ze konden afwerken en in gebruik nemen. Blok C aan de Vrijdomkaai was afgewerkt in oktober 2021 en nu dit blok”, aldus directeur Koen Verdru van Ons Huis.

Er zijn acht appartementen met twee slaapkamers en zeven appartementen met één slaapkamer, allemaal ruim bemeten. “De acht twee-slaapkamerappartementen zijn verhuurd vanaf 1 oktober, de laatste zeven worden vanaf januari 2023 verhuurd.”

Gemeenschapsruimte

Bij de aankoop van de appartementen was er ook een kleine ruimte op het gelijkvloers begrepen. “Een ruimte waar we niet echt een bestemming voor hadden, maar die feitelijk voorzien was als een gemeenschapsruimte, verplicht bij wat toen nog voor de serviceflats waren”, gaat Verdru verder. “We bleven bij deze bestemming en maakten er een ontmoetingsruimte van die in eerste instantie bestemd is voor de bewoners van het Marktplein, het groot gebouw Leiwoon en de appartementen in Het Vrije. De ruimte is gezellig ingericht en hier kunnen de mensen dan ook een kopje koffie drinken, een kaartje leggen en zelfs televisie kijken. Vanzelfsprekend kan de ruimte ook door anderen gebruikt worden, maar dan op afspraak. Zelfs het personeel van Mijn Huis kan hier vergaderen.”