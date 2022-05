Ontmoetingsplek voor Oekraïense vluchtelingen in voormalig Mintus-buurtcentrum

Het voormalige Mintus-buurtcentrum Van Volden aan het Dumeryplein kreeg een nieuwe invulling als ontmoetingsplek voor Oekraïense vluchtelingen die in Brugge verblijven. Deze week woensdag werd het project afgetrapt met een druk bijgewoonde algemene infosessie.

“We bieden in Van Volden een brede waaier van informatie en diensten aan en leggen bezoekers uit hoe en waar ze gebruik van kunnen maken. Op individuele info-eilanden komen tal van thema’s kort en laagdrempelig aan bod. We geven uitleg over onder andere inkomen, gezondheid, taal en inburgering of onderwijs. Daarvoor krijgen we steun van partnerorganisaties, die expertise hebben binnen elk domein”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

Juridisch advies en medisch zorgpunt

Voor de ontmoetingsplek in Van Volden doen Stad Brugge en OCMW Brugge, die de trekkers zijn van dit project, onder andere een beroep op VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering. De balie van West-Vlaanderen biedt juridisch advies aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Huisartsenkring HABO bemant in samenwerking met de Eerstelijnszone een medisch zorgpunt voor preventieve screening van infectieziekten, telkens op afspraak.

Tolken

“Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden in Van Volden ook tolken ingezet”, aldus Christian Fillet, adjunct-algemeendirecteur OCMW.

“Dat we tolken voor het traject beschikbaar stellen, is een bewuste keuze en een pluspunt. Zij kunnen de info duiden in de landstaal van de vluchtelingen. Dat maakt het voor hen makkelijker om vragen te stellen en informatie op maat in te winnen. We hopen dat we hun verblijf hiermee een duwtje in de rug geven in de positieve zin. Hoe vlotter ze de weg vinden hier, hoe meer kans dat Brugge voor de vluchtelingen even een ‘thuisstad’ wordt in moeilijke tijden”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

De ontmoetingsplek voor Oekraïners in Van Volden vindt tweewekelijks plaats op woensdag van 13 tot 17.30 uur. Er is ook gelegenheid om iets te drinken en voor de kinderen is er een speelhoek voorzien. (CGRA)