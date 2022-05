Ontmoetingsmomenten voor Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie in Roeselare

Op dinsdag 17 mei is het Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie, ook wel IDAHOT genoemd. Elk jaar zet de wereld op die dag verdraagzaamheid en de strijd tegen homo- en transfobie in de kijker. Ook Roeselare neemt hieraan deel. De stad organiseert van 11 tot en met 22 mei een hele reeks activiteiten en ontmoetingsmomenten. Op die manier wil Roeselare ook z’n steentje bijdragen.

Al 32 jaar lang staat 17 mei bekend als de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT). Overal ter wereld worden acties en evenementen opgezet om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgenders en intersekse personen.

Week vol activiteiten

Om IDAHOT in Roeselare onder de aandacht te brengen, organiseert het Regenboognetwerk een hele reeks acties in de week rond 17 mei. Op woensdagavond 11 mei om 19 uur wordt het startschot gegeven in ARhus met een infomoment rond het LGBTQIA+ beleid. Daarnaast wordt het Regenboogactieplan voorgesteld en krijgen de burgers de kans om feedback te geven.

Eén week later, op IDAHOT zelf, voorziet de stad een actie tijdens de dinsdagmarkt. “Op 17 mei delen we genderkoekjes uit op de markt”, aldus schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen Michèle Hostekint. “We doen dit samen met het Regenboognetwerk. De koekjes worden gebruikt om het verschil tussen bijvoorbeeld genderidentiteit en seksuele oriëntatie te duiden. Ze zijn lekker én educatief.”

De koekjes worden gebruikt om het verschil tussen bijvoorbeeld genderidentiteit en seksuele oriëntatie te duiden

Op vrijdagavond 20 mei staat alles dan weer in het teken van glitter en glamour. Draggezelschap Haus of Grace brengt gedurende anderhalf uur het beste van zichzelf in een dragshow. Daarna is er het maandelijkse Regenboogcafé in het ARhus Café. Het Regenboogcafé is een safe space, een veilige plek waar de LGBTQIA+-gemeenschap elkaar kan ontmoeten, maar ook hun vrienden en familie. Iedereen is er die avond welkom om na te praten met elkaar én de queens van Hause of Grace.

Om af te sluiten is er de levende bib in ARhus op zondagvoormiddag 22 mei. Dan vertellen verschillende LGBTQIA+-personen uit Roeselare en omstreken hun verhaal. “Ze vertellen onder andere hoe ze uit de kast kwamen, hoe hun kinderwens of transitie verliep, waarvoor zij nog op de barricades staan, … Als bezoeker kan je dan je vragen stellen en van dichtbij een inspirerend verhaal ontdekken”, vertelt Michèle Hostekint.

#VANRSL

Alle acties kaderen binnen het Regenboogactieplan dat de stad opstelde in samenwerking met het Regenboognetwerk “VANRSL. “Het regenboognetwerk werkte aan een concreet actieplan, waarbij de noden van de gemeenschap nog centraler kwamen te staan”, gaat de schepen verder. “Dat plan zet in op bewustmaking en samenwerking om discriminatie, geweld en homofobie in Roeselare tegen te gaan en kreeg vorm na een reeks ontmoetingsmomenten van het netwerk.”

Een laagdrempelige, inclusieve plek waar de gemeenschap elkaar kan ontmoeten kwam als grootste nood van LGBTQIA+ personen in Roeselare naar voren. Hierdoor ligt de focus dit jaar vooral op ontmoeting. “Volgend jaar, in 2023, wil de stad dan weer inzetten op veiligheid buitenshuis door bijvoorbeeld een samenwerking met de politie aan te gaan en omstaandertraining aan te bieden. In 2024 ligt de focus op het onderwijs, waar het nog vaak moeilijk is om homoseksualiteit bespreekbaar te maken”, sluit schepen Michèle Hostekint af.