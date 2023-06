Ontmoetingshuisje De Parkiet organiseert speurtocht: Op zoek naar de Zilveren Parkiet

Waar in Heule ligt de ‘Zilveren Parkiet’ momenteel verstopt? Op die prangende vraag moet een drie kilometer lange fotozoektocht op 9 en 10 juni een antwoord geven. De speurtocht werd in elkaar gebokst door de vrijwilligers van De Parkiet, het opgekalefaterde huisje in het park van Heule.

Het oorspronkelijke verhaal dateert van begin deze eeuw, maar werd door de vrijwilligers van De Parkiet nieuw leven ingeblazen. Zo lieten ze al enkele tips los op Heule tijdens de Tinekesfeesten en verschenen er ook op sociale media vele hints. Na vele jaren van speur- en giswerk moet de Zilveren Parkiet na dit weekend terugkeren naar zijn nest.

Een tiental maanden geleden zwaaide ‘De Parkiet’ een eerste keer de deuren open. Het opgesmukte huisje stond vroeger bekend als ‘De Gloriette’, maar viel de jaren ten prooi aan vandalisme. Tot een enthousiaste groep, onder impuls van het Burgerbudget, besliste om het huisje op te kalefateren en er een ontmoetingshuis van te maken. Behoudens slechte weersomstandigheden, gaat het huisje sinds augustus vorig jaar elk weekend open om er spelletjes te spelen.

Een maand na de opening, op de Tinekesfeesten, lieten de vrijwilligers onder het mom van een stoot ‘de legende van Zilveren Parkiet’ op Heule los. “Naast het openhouden van de gloriette in het park van Heule en het gratis aanbieden van spelmateriaal leefde ook het idee om iets te doen rond de vele parkieten die in het park wonen. Zo schreven we met enkele mensen de legende van de Zilveren Parkiet. We brachten de legende tot leven tijdens de voorbije Tinekesfeesten en vertelden iedereen dat er ook een echte Zilveren Parkiet is verstopt in Heule”, legt organisator Geert Taghon uit.

Onbekende plaats

En dat is ook effectief het geval. Ergens in Heule ligt een parkiet, in zilver gehuld, verstopt op een nog onbekende plek. Het verhaal heeft veel weg van een broodjeaapverhaal dat nu nieuw leven wordt ingeblazen. Zo zou er begin deze eeuw een liefdesdrama plaatsgevonden hebben in Heule. Zo zou een Amerikaanse circusdirecteur verliefd geworden zijn op ene Madame Deleuze, die een eigen act had met parkieten. Toen de circusdirecteur weer de oversteek van de grote plas maakte, liet hij een zilveren parkiet na voor Madame Deleuze die nadien stierf van liefdesverdriet en de zilveren parkiet verstopte.

Waar ze dat afscheidsgeschenk verstopte, blijft tot op heden een goedbewaard geheim. Een gratis fotozoektocht van ‘De Parkiet’ op zaterdag 9 en zondag 10 juni moet daar verandering in brengen. “De inzet is het verkrijgen van de ultieme tip richting de verstopplaats van de Zilveren Parkiet. We vertrekken vanaf ons vast stekje, de gloriette in het park van Heule. Mensen kunnen starten tussen 10 uur en 17 uur”, vult medeorganisator Pepijn Rosseel aan. De voorbije maanden werden via sociale media al enkele tips gedeeld, die de zoektocht moeten vergemakkelijken. De wandeling bestrijkt een totale afstand van zo’n drie kilometer. Volgens de organisatoren dé ideale uitstap voor Vaderdag.

Groene omgeving

Concrete bezoekersaantallen heeft de organisatie nog niet in gedachten. “Het is dus afwachten of er speurneuzen zijn in onze regio die spelenderwijs willen genieten van een gratis fotozoektocht”, vervolgt Pepijn. “Tijdens dit weekend zal de Parkiet ook voortdurend open zijn en kunnen mensen genieten van onze gratis spelen, hun picknick meebrengen en genieten van de groene omgeving of gewoon eens langskomen om kennis te maken. We duimen dat het goeie weer van de partij is en we veel blije gezichten zien”, besluit medeorganisator Stan Van Mierlo. (JF)

Meer info: https://www.facebook.com/deparkietheule