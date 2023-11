Ontmoetingshuisje De Parkiet in Heule blikt tweede zomer in met ‘Vuuruurtje’

Net zoals vorig jaar organiseert het ontmoetingshuisje De Parkiet een ‘Vuuruurtje’ om het seizoen in schoonheid af te sluiten. ‘De Parkiet’ huist in het oude badhuis ‘De Gloriette’. Dat hutje werd in 2022 onder impuls van het burgerbudget door vrijwilligers volledig opgesmukt en tot de nok gevuld met spelmateriaal.

Op bijna wekelijkse basis zwaait ‘De Parkiet’ de deuren open en kunnen Heulenaars van alle leeftijden gebruikmaken van datzelfde spelmateriaal. Heulenaars kunnen die formule wel pruimen. In 2023 waren er in totaal 24 ‘Parkiet-sessies’ waarbij er gemiddeld zo’n 25 man langskwam. “De organisatoren van De Parkiet blikken heel tevreden terug op het voorbije jaar. De vele bezoekers en passanten zijn allemaal super enthousiast. Veel mensen vinden het tof dat er in het Park van Heule een plek is waar je bij mooi weer heen kan om te spelen of om een babbeltje te slaan”, zegt initiatiefnemer Stijn Tyteca. De Parkiet organiseerde onder meer ook, tijdens het vaderdagweekend, de succesvolle ‘Speurtocht naar de zilveren Parkiet’.

‘Vuuruurtje’

Nu de dagen weer korten en het weer grauw wordt, maakt De Parkiet zich klaar voor z’n winterslaap. Al houdt hij op zaterdag 11 november nog een keer halt in het Park van Heule om het tweede seizoen in schoonheid af te sluiten met een ‘Vuuruurtje’.

Twee vertellers brengen om 16.15 uur en 17 uur ‘Het Verhaal van de Verdwaalde Parkiet ’. Goochelaar Tom vermaakt ondertussen nog jong en oud. Er is chocomelk en jenever. Aanwezigen nemen best hun eigen beker mee. Voor de gezelligheid én warmte worden ook vuurkorven voorzien. De organisatie hoopt alvast dat deze tweede editie van het ‘Vuuruurtje’ even succesvol is als de eerste. Toen zakten zo’n 200 mensen af naar De Parkiet om het seizoen in te blikken.

Burgerbudget

De Parkiet is een van de succesvoorbeelden van het burgerbudget waarmee de stad geld vrijmaakt voor initiatieven die het samenhorigheidsgevoel versterken. Zo kon De Parkiet rekenen op 4.250 euro om het verlaten badhuis in het park op te smukken. Het huisje viel voor de opening van De Parkiet, in de zomer van 2022, ten prooi aan vandalisme en groeide stilaan uit tot een stadskanker maar werd onder impuls van het burgerbudget én de werkgroep van De Parkiet omgetoverd tot een heuse ontmoetingsplek. (JF)