Ontmoetingscentrum ’t Centrum uit Torhout viert vijfde verjaardag met dessertbuffet en optreden dj’s

OC ‘t Centrum, het ontmoetingscentrum in het gelijknamige complex aan de Beerstraat in Torhout, werd in september 2018 opgericht en vierde onlangs zijn vijfde verjaardag.

Dat gebeurde in de voormiddag met een receptie voor de genodigden en in de namiddag met een feest voor iedereen. Er was een gratis dessertbuffet voorzien, net als voor iedere aanwezige een lekkere mocktail. Twee dj’s, Ricky en Zjeronimo, zorgden voor de muzikale omkadering en ‘draaiden’ er flink de sfeer in.

OC ’t Centrum is uitgegroeid tot een project dat niet meer weg te denken valt uit Torhout. Het gaat om een nauwe samenwerking tussen het stadsbestuur, Tordale, Covias, pvt De Ent, ’t Groot Hertsberge, O’zon en Hart boven Hard. Het is open op maandag van 17 tot 20 uur, op dinsdag van 13 tot 18 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur, op donderdag en vrijdag van 13 tot 16 uur en elke eerste en derde zondag van de maand van 14 tot 17 uur.