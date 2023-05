Ontmoetingscentra in Oostende in de lift: 55% meer geregistreerde leden sinds 2019

Meer mensen vinden hun weg naar de ontmoetingscentra in Oostende, met 55,78% meer leden in vergelijking met 2019. De inspanningen om meer in te zetten op multifunctioneel gebruik van de infrastructuur voor wijkbewoners, wijkpartners en andere (stedelijke) partners werpen hun vruchten af.

Voor het vierde jaar op rij vonden opnieuw meer mensen de weg naar een ontmoetingscentrum in hun wijk. Schepen Maxim Donck: “In vergelijking met 2019 zijn er 55,78 procent meer geregistreerde leden. Dat komt neer op 4.731 leden verspreidt over negen centra in acht wijken. Dit toont dat de inspanningen om de huidige werking uit te breiden en te diversifiëren een duidelijk effect hebben.” Naast de inzet op een scala aan gezondheids- en welzijnsdiensten wordt er nu ook meer ingezet op recreatieve activiteiten voor jong en oud, lezingen en workshops. Ook de hobbyclubs blijven een belangrijk deel van de dagelijkse werking. Zo’n 99 verschillende hobbyclubs organiseren hun activiteiten in de ontmoetingscentra.

Inzet vrijwilligers

Op dit moment werken meer dan 300 vrijwilligers in de ontmoetingscentra van Stad Oostende. Ze worden ingezet als hulp achter de bar/in de keuken, voor het vervoer van bezoekers, het begeleiden van diverse activiteiten, het geven van lessen en cursussen. Het werk dat door hen wordt verzet, hun enthousiasme en hun helpende handen zorgen ervoor dat de centra blijven bloeien.

Gloednieuwe communicatiecampagne

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) ontwikkelde ter gelegenheid van 50 jaar lokale dienstencentra een communicatiecampagne voor Vlaamse steden en gemeenten. Stad Oostende wil zijn negen verschillende centra in de kijker zetten door gebruik te maken van het campagnemateriaal. Met de campagne en slogan ‘Het ontmoetingscentrum, een warme thuis’ moedigt de Stad mensen aan om het aanbod van het ontmoetingscentrum in hun wijk te ontdekken.