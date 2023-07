Ontmoeting in danszaal leidt tot diamanten huwelijk

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijk kregen Roger Van de Geuchte (84) en Godelieve Baene (81) bezoek van een delegatie van het schepencollege. Het koppel is maar liefst zestig jaar getrouwd en werd daarvoor uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Roger en Godelieve leerden elkaar in de winter van 1961 kennen in danszaal Sint-Cecilia, in die jaren dé plaats voor dans en amusement. Na twee jaar verkering traden ze in het huwelijksbootje. Op 6 juli 1963 trouwden ze voor de wet in Moerkerke. Diezelfde dag werd ook het kerkelijk huwelijk voltrokken. Het was een mooie dag met goed weer, maar ook een beetje regen. Het trouwfeest vond plaats bij de ouders van Godelieve, bij wie ze na hun huwelijk ook gingen inwonen. In 1965 vestigden ze zich langs de Vierweegse, waar ze een woning hadden gebouwd. Hun liefde werd bekroond met zoon Patrick, kleindochter Tinka en achterkleinkinderen Jack en Liya. Roger was jarenlang aan de slag als mecanicien. Hij was de vaste onderhoudsman van de firma Van Damme in Eeklo. Godelieve was dan weer huisvrouw en zorgde ervoor dat zoon Patrick onbezorgd groot kon worden. Ze stond in voor het huishouden, nam de was en de plas voor haar rekening en zorgde ervoor dat er iedere dag lekker eten op tafel kwam.

Oude dag

Ondertussen zijn ze al vele jaren met pensioen en genieten ze samen van hun oude dag. Anno 2023 doen ze het wat rustiger aan. Een boekje lezen en wat tv kijken, zijn vandaag de dingen waar ze van genieten. “Hopelijk kunnen we hier in de Vierweegse nog lang samen zijn”, klinkt het bij het diamanten paar. (Michel Wijne )