Onthaasten kan voortaan in De Mote in Koekelare

Oud-leraar Fernand Schaessens (86) deed met de coronapandemie de ontdekking van zijn leven. “De pandemie deed me beseffen hoe waardevol de natuur is om in stilte te kunnen genieten van de nabijheid van waar we wonen. Midden hartje Koekelare ligt een natuurgebied van 5 hectare met tal van waardevolle bomen. Een oase van groen, met zicht op het mooi gerenoveerde gemeentehuis en de kleine vijver. De ideale plek om een stilte- en/of onthaastingsplekje in te richten en dus trok ik met mijn idee naar het schepencollege om daar zo’n plekje in te richten”, vertelt oud leraar Fernand Schaessens.

“Ik stelde hen voor om met een aantal vrijwilligers een rust- en bezinningsplekje in De Mote te realiseren”, opent Fernand Schaessens. ”Ze beloofden het idee te onderzoeken op haalbaarheid. Zonder de inzet van de dienst openbare werken zou dit een maat voor niets worden, maar schepen Ampoorter, bevoegd voor openbare werken, zette z’n schouders onder het project en zorgde voor de vormgeving en aanleg van het plateau en de rustbanken.”

Stilte, een collectieve meerwaarde

Onthaasten en beter leren omgaan met stress. Het is iets waar de meeste mensen veel te weinig bij stilstaan. “Met de creatie van een stilte- en bezinningsplekje willen we ook in Koekelare de nadruk leggen op de noodzaak aan stilte, als een collectieve meerwaarde”, vervolgt Fernand Schaessens. “Door de combinatie van rust in een zuurstofrijke omgeving, geeft dat de mens een boost voor zijn welbevinden. Bewust leren ademen en even alles loslaten in een natuurlijke omgeving kan ons immuunsysteem positief beïnvloeden om zo een besmetting van het coronavirus te voorkomen of beter door te komen.”

“Stilte betekent ook kunnen luisteren naar aangename geluiden. De vogels, het ruisen van de bladeren, joelende kinderen in de verte. Nergens vind je een grotere variatie aan bomen dan in De Mote. En ja, dit hoekje kan een ontmoetingsplaats zijn voor een ontspannend rustmoment naar een toevallige passant”, besluit Fernand Schaessens hier zittend op de foto op met schepen Dirk Ampoorter aan het stilteplekje. (EV)