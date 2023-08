Onthaalplein en -poort vloethemveld worden ingericht: Bosuitbreiding en natte natuur aan onthaalpoort Vloethemveld

In augustus start een aannemer met de inrichting van de onthaalpoort ‘Os en Ezel’ aan het Vloethemveld. Er gaan werken van start voor bosuitbreiding en natte natuur. Aanvullend worden in de toekomst recreatiemogelijkheden voorzien zoals een belevingspad, een mountainbikeparcours en recreatiepad. Ook het onthaalplein ter hoogte van het Kamphuis in Zedelgem wordt ingericht.

Het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeentes Jabbeke en Zedelgem zijn al enkele jaren bezig om van het Vloethemveld een boeiende plek te maken voor wie op zoek is naar rust, cultuur en natuur.

In dat kader start men deze maand de inrichting van het onthaalplein ter hoogte van het Kamphuis in Zedelgem. Het wordt een open onthaalplein waar bezoekers kunnen rusten, picknicken en het sanitair gebruiken.

Ter hoogte van de onthaalpoort Os en Ezel in Jabbeke werkt men verder aan bosuitbreiding en natte natuur.

Mountainbikeparcours

“Na de succesvolle bebossingsactie van 11 februari 2023 en de aanleg van een nieuwe onthaalparking door de gemeente Jabbeke krijgt de onthaalpoort Os en Ezel stilaan vorm. Met een nieuwe reeks werken zetten we een volgende stap in de inrichting van Vloethemveld aan de kant van Jabbeke”, klinkt het bij de Vlaamse Landmaatschappij.

In een eerste fase worden een extra ven en enkele nieuwe grachten of ‘greppels’ aangelegd. “Het ven en de grachten krijgen brede, zachthellende oevers. Dit zorgt voor een geleidelijke overgang van nat naar droog, wat goed is voor de biodiversiteit. We hergebruiken de uitgegraven grond voor de aanleg van een mountainbikeparcours met verschillende hindernissen (evenwichtsbalk, rockgarden, wasbord, …) en recreatieve paden in deze zone. Later zal in een fase 2 gewerkt worden op de verdere recreatieve ontsluiting en een belevingspad.”

Toegankelijk

Tijdens de werken zal er misschien wat hinder zijn op de wandelroutes en op het onthaalplein in Zedelgem, maar het onthaalgebouw zal altijd toegankelijk blijven tijdens de openingsuren. Het zal mogelijk blijven om de wandelroutes, eventueel via een korte omleiding, te gebruiken. (BC)