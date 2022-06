Onthaalmoeder uit Veurne was bij evaluatie ‘safe’ bevonden: Minister Crevits tikt Agentschap Opgroeien stevig op de vingers

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits “tilt zwaar” aan de manier waarop het Agentschap Opgroeien haar informatie heeft bezorgd over de lijst van 54 crèches die de voorbije weken een herevaluatie hebben gekregen. De onthaalmoeder uit Veurne van wie de vergunning intussen is ingetrokken, stond op die lijst en werd bij de evaluatie als ‘safe’ bestempeld.

Kind en Gezin, onderdeel van het Agentschap Opgroeien, heeft dinsdag de vergunning van een onthaalouder in Veurne ingetrokken nadat bekend was geraakt dat het gerecht een onderzoek voert naar mogelijke wantoestanden. Een jongetje belandde enkele weken geleden in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud, zo meldden de kranten van Mediahuis.

Er loopt een onderzoek tegen onbekenden, het is dus niet duidelijk of het kind bij de onthaalmoeder of elders gewond raakte. Ook in maart 2020 belandde een baby, verzorgd door dezelfde onthaalmoeder, in het ziekenhuis. Het onderzoek bracht toen echter geen duidelijkheid over waar het kind het letsel had opgelopen.

Huiszoeking

Minister Crevits heeft dinsdag in het Vlaams Parlement bevestigd dat de betrokken onthaalouder op de lijst staat van opvanginitiatieven die de voorbije weken geherevalueerd zijn. Het ging bij die evaluatie om initiatieven die nog open waren nadat Kind en Gezin zich de voorbije jaren benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket.

De eindconclusie van Kind en Gezin luidde: de betrokken initiatieven hebben maatregelen genomen om de veiligheid te verzekeren. “Ik stel vast dat dit niet correct is”, zegt minister Crevits. Volgens de CD&V-minister stond de onthaalouder in Veurne ‘groen’ ingekleurd en werd ze bestempeld als veilig. Maar op 7 juni – voor de overhandiging van de evaluatie – is er bij Kind en Gezin een huiszoeking geweest over de opvang in Veurne. Het gerecht heeft toen weliswaar gevraagd om niet te communiceren of stappen te ondernemen.

Gechoqueerd

Maar minister Crevits vindt dat het Agentschap haar daarover had moeten informeren. “Ik til hier zwaar aan”, klinkt het. “Voor mij is dit een moeilijke situatie om mee te werken”, aldus de minister. Dat die informatie niet automatisch is overgemaakt, is volgens haar “problematisch”. Volgens de minister heeft het agentschap zich ook “geëxcuseerd” over de gang van zaken en heeft topvrouw Katrien Verhegge ook al gezegd dat er stappen zullen volgen om een herhaling te vermijden. “Ben ik helemaal gerustgesteld? Neen”, dixit Crevits.

Ook verschillende parlementsleden reageren verontwaardigd over de gang van zaken. “Ik ben gechoqueerd. Dit is schandalig. Welke garanties zijn er dat de evaluatie van de 53 andere initiatieven wél goed is verlopen?”, vraagt Open VLD-parlementslid Freya Saeys zich af. Ook Vooruit-parlementslid Hannes Anaf stelt zich diezelfde vraag. Volgens hem heeft de minister “een groot probleem met haar administratie”.

Puinhoop

CD&V-parlementslid Katrien Schryvers vindt het nieuwe dossier “hallucinant”. Zij begrijpt ook niet dat er na de eerdere klacht in 2020 geen knipperlicht is blijven branden.

“Hoe is dit nu toch mogelijk?”, vraagt ook Koen Daniëls (N-VA), voorzitter van de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement, zich af. Volgens hem is de manier waarop de dossiers in de kinderopvang worden opgevolgd “een puinhoop”. “Hoe kunnen we zeker zijn dat de lijsten die we nu krijgen juist zijn en dat die ook opgevolgd worden?”, aldus Daniëls.

Vrijdag komt Katrien Verhegge langs in de onderzoekscommissie kinderopvang. Daar zal zij door de parlementsleden wellicht aan de tand gevoeld worden over dit dossier.