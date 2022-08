Onthaalmoeder meldt dat er ‘vergif in de tuin gegooid werd’ en sluit crèche plotsklaps: “Zeer vreemd dat we haar sindsdien niet meer kunnen bereiken”

De uitbaatster van Het Kleine Gezin in Desselgem sluit van de ene op de andere dag haar crèche. Aan de ouders van de vijf kinderen vertelde ze dat buren vergif in haar tuin en huis zouden gegooid hebben en dat ze het risico niet wilde lopen om in zulke omstandigheden kinderen op te vangen. Maar noch de politie, noch Kind en Gezin kregen daarvan een melding binnen. “We vrezen dat het een uitvlucht is en dan nog niet eens een goeie”, reageren de ouders.

Het is de nachtmerrie van alle ouders: je kinderopvang die van de ene dag op de andere sluit. De ouders van de vijf kinderen van crèche Het Kleine Gezin in Desselgem maakten het afgelopen weekend mee. Zondagnamiddag kregen ze een berichtje van de onthaalmoeder. Ze schreef dat ‘het hele weekend mensen naar de crèche kwamen om vergif in de tuin te gieten en ook binnen in de crèche’ en dat ‘ze het risico niet wilde nemen om door te gaan met de crèche omdat ze niet wilde dat er een kind sterft’. Het Kleine Gezin sluit definitief de deuren, zo sloot ze het bericht af.

Geen reactie

Sindsdien kan niemand haar nog bereiken. “Ik ben er gisteren nog gaan aanbellen”, zegt mama Maaike Vercruysse. “Er ligt nog veel gerief binnen van Robbe dat ik graag terug wil. Pampers, knuffels, een dekentje, verzorgingsproducten,… Ik wil dat niet opnieuw moeten kopen. Ik had haar ook graag om meer uitleg gevraagd, maar die krijg ik dus niet. Ze reageert niet op berichten, neemt haar telefoon niet op en is dus ook niet thuis.”

Hetzelfde ondervindt Irma Estores, mama van Elaine. “De uitbaatster geeft niet thuis als we haar bellen of berichtjes sturen. Wat ik vooral vreemd vind, is dat ik vorige week al het gerief van Elaine mee naar huis kreeg, net alsof ze plande om te stoppen”, reageert Irma.

De twee mama’s waren nochtans blij met de onthaalmoeder. “Ik was erg tevreden over haar”, beaamt Maaike. Maar ons zo van de ene dag op de andere in de steek laten, is niet oké. Robbe gaat er al anderhalf jaar en over vier maanden gaat hij naar school. Voorlopig kan hij terecht bij mijn ouders, maar dat is geen langetermijnoplossing. Ik wil graag dat hij elke dag bij andere kindjes zijn dag kan doorbrengen.”

“Mijn dochter zou normaal tot eind oktober naar Het Kleine Gezin gaan”, pikt Irma in. “Ik heb nu net twee weken verlof, maar daarna weet ik niet wat te doen. Ik start binnenkort met een opleiding, maar ik heb nog geen idee hoe ik dat ga aanpakken zonder opvang voor Elaine.”

Geen officiële klacht

Bij enkele buren van Het Kleine Gezin in Desselgem wordt verrast gereageerd op het verhaal dat buren vergif in de tuin zouden gegooid hebben’ “Wij hebben geen weet van onvrede met de kindercrèche. Het is hier een normale straat…” In elk geval kreeg de politie nog geen klacht binnen over vergif. “Vreemd, want bij zoiets ernstigs zou je toch klacht indienen?”, bedenkt Maaike. Ook Kind en Gezin weet van niets. “Wij hebben haar ook al te pakken proberen krijgen, maar we krijgen geen antwoord. We hopen dat alles oké is met haar.”

Ook wij probeerden contact op te nemen met de uitbaatster, maar ze geeft niet thuis. (JM)