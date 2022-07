Onthaalmoeder Jolien uit Zarren kan tien dagen na zware elektriciteitsbrand kinderopvang heropenen

Tien dagen na een zware elektriciteitsbrand kan onthaalmoeder Jolien Duyck (31) uit Zarren volgende week maandag haar kinderopvang heropenen. Nadat er 400 volt binnenkwam, ontstond een elektriciteitsbrand waardoor alle apparaten sneuvelden. “Een deel daarvan is vervangen en de elektriciteit is hersteld zodat ik kan heropenen”, zegt Jolien.

Op donderdag 23 juni kort voor de middag hoorde Jolien, onthaalmoeder van opvang Ducky in de Stadenstraat in Zarren, plots enkele knallen. Snel daarna werd ze een brandlucht gewaar. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was bleek er zwarte rook uit de Amerikaanse koelkast te komen. Op dat moment ving Jolien, naast haar eigen zoontje die ziek thuis was, zeven kindjes tussen de zes maanden en twee jaar op. Ze stopte hen meteen in een evacuatiebed om hen snel naar buiten op het koertje te krijgen. Een alerte buurman die het rumoer had opgemerkt bleef bij de kindjes terwijl Jolien zorgde dat binnen alles veilig was en de hulpdiensten afwachtte. Die ontdekten dat het probleem niet bij een brand in de koelkast zelf lag maar bij een algemeen elektriciteitsprobleem. Er kwam immers 400 volt in plaats van 200 volt binnen. Het gevolg: zowat alle elektrische apparaten werden vernield.

Elektriciteit hersteld, nog geen warm water

“De ouders en grootouders van de kindjes zijn toen meteen hun peuters komen halen”, zegt Jolien. “Kort nadat iedereen weg was zaten we al samen met de verzekeraar. Mijn ex-man is zelf elektricien en kreeg de toestemming om meteen het nodige te doen. Diezelfde dag nog is hij gestart met het vervangen van alle elektriciteit die nodig was. Zowel in de kinderopvang als in ons privéhuis hadden we toen geen stroom meer. Diezelfde avond was dat alvast opgelost. Er moet nog een en ander uitgeklaard worden met de verzekering wat betreft het vervangen van de toestellen. Enkele zijn al vervangen maar we wachten bijvoorbeeld nog op een vaatwasser en nieuwe diepvries. Voorlopig moeten we even afwassen met de hand. Er is op dit moment ook geen airco maar gelukkig is het momenteel niet echt heet. Het grootste probleem is momenteel dat de condensatieketel stuk is en er daardoor geen warm water is. De verzekering houdt voor dat die hersteld moet worden maar het toestel is 11 jaar oud.”

Heel veel steun van ouders

Niet alles is reeds opgelost maar Jolien kreeg na een veiligheidscheck wel groen licht om opnieuw te openen. “Dat zal maandag gebeuren”, vervolgt Jolien. “Ik ben blij dat ik al bij al snel kan heropenen. Ook voor de ouders, want een onthaalmoeder die wegvalt, kan voor wat organisatorische problemen zorgen. Gelukkig kreeg ik heel veel steun van alle ouders en waren ze uiterst begripvol. Verschillende vaders boden zelfs aan om te komen helpen met de opkuis nadien. Ook van collega-onthaalmoeders kreeg ik goede reacties na de brand. Ik sta te popelen om de kindjes weer op te vangen.” (JH)