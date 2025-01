Onthaalmoeder en partner naar de strafrechter voor onopzettelijke doding van baby Omélie in kinderopvang in Eernegem

De Brugse raadkamer heeft een onthaalmoeder uit Eernegem en haar partner naar de correctionele rechtbank verwezen voor onopzettelijke doding. Een baby van acht maanden kwam in augustus 2022 in haar crèche om het leven. De verdediging vroeg de buitenvervolgingstelling.

Het incident deed zich op 30 augustus 2022 voor in een toenmalige kinderopvang in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Die namiddag stelde de onthaalmoeder vast dat een jongetje van acht maanden oud niet meer ademde. O. zou gestikt zijn door een probleem met het bedje waar hij in sliep. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vroeg woensdagochtend aan de raadkamer om zowel de onthaalmoeder als haar partner naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Volgens het parket maakten ze zich immers schuldig aan onopzettelijke doding, door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Daarbij wordt vooral verwezen naar het bedje, dat door de partner van de onthaalmoeder in elkaar werd gezet.

De verdediging drong aan op de buitenvervolgingstelling van beide verdachten. “Wat ons betreft zijn alle voorzorgen genomen”, aldus meester Alexander Verstraete. Het bewuste bedje zou volgens de verdediging zelfs al tien jaar zonder problemen in gebruik geweest zijn.

De raadkamer besliste dat beide verdachten zich wel degelijk voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het proces zal wellicht in het voorjaar van 2025 ingeleid worden.