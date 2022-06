Onthaalgidsen O-L-V-kerk vieren twintigjarig bestaan

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de onthaalgidsen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk stellen ze de oude broederschapsvaandels tentoon van zondag 5 juni tot en met zondag 12 juni, telkens van 13 tot 18 uur. Met deze vaandeltentoonstelling geeft Onthaal en Info extra kleur aan hun viering.

De aloude broederschapsvaandels zijn stuk voor stuk juweeltjes van textielkunst. Een brochure geeft de historiek van de broederschappen weer en bevat talrijke foto’s met gedetailleerde uitleg over alle vaandels. Deze tentoonstelling – met voorstelling van de brochure – wordt officieel geopend op zondag 5 juni na de eucharistieviering van 10.30 uur.

“Onze kerk is een fascinerend gebouw dat een grote aantrekkingskracht heeft op vele mensen, ongeacht hun overtuiging. Om die talrijke bezoekers gastvrij te ontvangen, hebben we in 2002 een onthaalploeg opgericht, een groep vrijwilligers die zo fier zijn op hun kerk dat ze die fierheid willen uitdragen en hun kennis graag delen. We maken tijd voor iedereen die langskomt, hetzij om de loutere schoonheid van de kerk, om religieuze of spirituele redenen, uit culturele of historische interesse of gewoon uit nieuwsgierigheid”, zegt Francine Robijns, onthaalgids van de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge Kortrijk.

Flyers in zes talen

In 2002 werd gestart onder de naam Spirit van de O.L.Vrouwekerk. Een jaar later kozen ze voor Symbolisch gidsen, sinds 2008 staat de groep bekend onder de naam Onthaal en Info. Al 20 jaar staan de onthaalgidsen klaar om bezoekers welkom te heten, iedere zondag vanaf Open Kerkendag in juni tot Open Monumentendag in september. Voor toeristen die op eigen ritme de kerk willen bezoeken, hebben de onthaalgidsen flyers in zes verschillende talen voorzien. (MD)