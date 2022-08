Ontgoochelde Michel Van den Brande zegt Blankenberge vaarwel: “Ik heb genoeg van de politieke spelletjes”

“De kogel is door de kerk, vaarwel Blankenberge met dank aan het bestuur en de politiek”, fulmineert ’s lands bekendste stellingbouwer in een omslachtige Facebookpost. Na tien jaar verkoopt hij zijn penthouse op de Zeedijk, alsook zijn omstreden café aan de Grote Markt en het aanpalende pand dat hij de voorbije jaren grondig liet renoveren.

“Wat er gebeurd is? Ik moet zo’n 17.500 euro krotbelasting (leegstandtaks, red.) ophoesten, omdat de vroegere eigenaars hun plichten niet nakwamen en het huis in de Peter Benoitstraat jarenlang hebben laten verkrotten. Twee facturen heb ik gekregen: eentje van 10.000 euro en één van 7.500 euro”, schrijft Van den Brande op Facebook.

Kop van jut

Hij trekt verder ook nog tegen het stadsbestuur van leer, omdat het opnieuw voor een ondergrondse parking koos op de Grote Markt. “Het vorige bestuur had ervoor gezorgd dat de gevaarlijke situatie op de Grote Markt eindelijk zou weggewerkt worden. Dankzij het nieuwe bestuur blijft alles nu echter bij het oude”, klinkt het.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) is dan weer kop van jut, omdat hij vorige zomer de nieuwe wetgeving in het leven riep die de coalitiewissel in Blankenberge mogelijk maakte. “Als ge met uwe (sic) burgemeester niet meer door één deur kunt, moet ge dan maar wat ambras maken? Neen, dan moet ge scherven proberen te lijmen zoals het een goed huwelijk betaamt! Moest ik dat met Sofie doen, dan waren we al lang niet meer samen geweest”, aldus nog Van den Brande, die nu samen met zijn Sofie het geluk elders wil gaan zoeken.

Mooie tijden

“Voorlopig gaan we in haar huis in Sint-Niklaas wonen, niet ver van Kontrimo in Temse”, bevestigt hij. “Het is met spijt in het hart dat ik uit Blankenberge wegtrek want ik heb hier mooie tijden beleefd. Meer dan dertig jaar heb ik hier gewoond – eerst op camping Jamboree en nu al tien jaar op de Zeedijk – maar nu steekt datzelfde Blankenberge mij nog maar eens een mes in de rug. Genoeg is genoeg, lieve inwoners van Blankenberge, het ga jullie goed”, klinkt het nog. Het stadsbestuur was niet bereid tot commentaar.