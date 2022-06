Ontevredenheid heerst in Zonnebeke nadat de provincie gunstig advies geeft voor bouw windturbine

De provincie heeft gunstig advies gegeven voor de bouw van een windturbine in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. Het buurtcomité, Frontwind en gemeente reageren verbaasd en tekenen beroep aan tegen de beslissing.

De aanvraag voor de bouw en exploitatie van een windturbine, langs de A19 ter hoogte van de Frezenbergstraat in Zonnebeke, werd door de NV Elico ingediend op 4 februari 2022. Het gaat om een turbine met geïnstalleerd vermogen van maximum 6,6 MW en een hoogte van 200 meter.

Er waren honderden bezwaarschriften tegen de plaatsing en ook de gemeente gaf negatief advies. De buurtbewoners uitten hun bezorgdheid over de impact op zichten en historische landschappen, verlies aan natuurwaarden, gezondheidsrisico’s zoals geluidshinder en slagschaduw en de nabijheid van woongebieden. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaf unaniem een gunstig advies. Er is wel begrip voor de bezorgdheid omtrent het landschap en zijn oorlogsgeschiedenis en er wordt erkend dat er een verandering in het landschap zal plaatsvinden.

“Er bestaat echter geen mogelijkheid om windmolens te vergunnen zonder impact op de omgeving. Er is echter een heel actuele doelstelling om te beantwoorden aan de vraag van hernieuwbare energie, ook in West-Vlaanderen”, klinkt het bij de provincie.

Onbegrip

In een reactie vindt burgemeester Dirk Sioen de beslissing onbegrijpelijk en zegt beroep aan te tekenen tegen de bouw. “Windturbines kunnen op die plaats, maar als we een ambachtelijke zone vragen bij de autostrade kan het niet. Die moet dan volgens de provincie aansluiten bij de dorpskern. Begrijpen wie kan. We begrijpen de buurtbewoners en gaan mee met hen.“

Ook Koen Descheemaeker, net als de buurtbewoners lid van de groep Frontwind, reageert fel. “Wij zijn als NV-A-fractie verbijsterd dat de deputatie van West-Vlaanderen een vergunning toekent aan een immense windturbine in de Frezenbergstraat. Enerzijds zet de deputatie in op herdenkingstoerisme, wordt 2023 het jaar waarin het thema ‘het landschap getuigd’ wordt en geheel contradictorisch hiermee vergunt men turbines waarbij de deputatie zelf erkent dat er een verandering in het landschap zal plaatsvinden. Niet alleen het landschap wordt hierdoor aangetast, ook het welbevinden en de gezondheid van honderden mensen wordt geschaad door geluids- en visuele hinder. Zelfs de war graves commission heeft negatief geadviseerd, maar voor de deputatie is dat allemaal waardeloos. De verantwoording dat deze goedkeuring in het licht gezien moet worden van de klimaatdoelstellingen, raakt kant nog wal. Bij elke windturbine hoort eigenlijk een gascentrale die bij windstilte aangeschakeld moet worden. Kan de deputatie hard maken dat er uiteindelijk minder CO2 in de atmosfeer terecht zal komen?“, vraagt hij zich af.

Veerkracht

Bij de buurtbewoners zelf is er alleen maar onbegrip en verslagenheid, maar ook veerkracht. “We hebben er alles aan gedaan om de provincie te overtuigen de vergunning te weigeren. We zijn met onze argumenten bij de gedeputeerde geweest en ook bij de commissie hebben we aangeklopt, maar blijkbaar heeft men geen oor naar onze argumenten. We blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan zeker in beroep tegen de beslissing. We leggen ons niet zo maar neer bij een beslissing die gans het mooie landschap en de rust van de bewoners in gevaar brengt”, zegt Mario Ghekiere.

(NVZ)