Ontevreden poetshulpen beraadslagen over acties: “Trek prijs dienstcheque op naar 10 euro”

Op woensdag 7 februari beraadslagen de Vlaamse poetshulpen in Brussel over mogelijke acties waarmee ze hun ongenoegen kunnen uiten over de afschaffing van hun eindejaarspremie. Stefanie Deruyter uit Houthulst is een van hen.

Stefanie Deruyter (40) is al twintig jaar als poetshulp verbonden aan Hulp in Huis. “Ik heb die job altijd met hart en ziel uitgeoefend”, vertelt ze. “En dat doe ik nog altijd, ook al bestaat mijn huidige werk sinds een arbeidsongeval grotendeels uit strijken.” Ze is sinds vier jaar ook vakbondsafgevaardigde bij ABVV. Met het zonder overleg opzeggen van de sector-cao’s over de eindejaarspremie en de economische werkloosheidstoeslag door twee van de drie werkgeversorganisaties in ons land, Federgon en DCO Vlaanderen, gaat ze allerminst akkoord. “Die eindejaarspremie stelt al niet veel voor, en ook dat willen ze ons afnemen”, klinkt het.

De werkgevers argumenteren dat de economisch moeilijke tijden hen daartoe verplichten. “De werkgevers verdienen best goed en kunnen mooie bedragen uitkeren aan de aandeelhouders. Ze zouden het ook ons wat gemakkelijker kunnen maken, maar daar kiezen ze dus niet voor”, aldus Stefanie. “Het maximumbedrag dat een poetshulp per uur verdient is 14,19 euro.”

Ook aan de consumentenzijde zijn de werkgevers op zoek naar meer inkomsten. Dienstencheques worden in Vlaanderen niet duurder, maar de werkgevers rekenen wel hogere administratieve kosten aan aan de consument. “Ook geen goed idee”, vindt ze. “Het zou beter zijn om die administratieve kosten te laten vallen en de prijs van de dienstencheque op te trekken van 9 naar 10 euro, zoals nu al in Wallonië en Brussel het geval is.”

“Sinds de werkgevers extra administratieve kosten aanrekenen, krijgen wij weliswaar iets meer betaald in de vorm van maaltijdcheques: 50 cent per 8 gewerkte uren. Maar daar doe je dus veel mee. Terwijl de klanten het idee krijgen dat wij fors meer betaald krijgen door de verhoging van de administratieve kosten.”

In Brussel komen de drie vakbonden samen op woensdag 7 februari, om te overleggen of en welke acties ze concreet zullen ondernemen. “Ik wil het liefst aan de slag blijven als poetshulp, maar het wordt moeilijk”, aldus nog Stefanie. “Ik vertrouw erop dat er een oplossing uit de bus komt. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die een beroep doen op onze hulp via dienstencheques. Want dat zijn er echt wel veel.”