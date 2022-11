Ontdek Page Elektronica tijdens Dag van de Wetenschap

Op zondag 27 november zet Page Elektronica langs de Frankrijklaan 22 in Poperinge de deuren open voor Dag van de Wetenschap.

“Wil je eens een eigen elektrisch kerstboompje solderen? In welk elektronisch apparaat zou je graag eens kijken met onze X-RAY machine? Hoe goed doe jij het op het behendigheidsparcours met de Cowboy e-bike? Benieuwd wat er nu eigenlijk allemaal mogelijk is met een 3D-printer? Elektronische chips, tegenwoordig zitten ze overal, maar wat is dat juist?”, klinkt het bij Page Electronica.

“Op de Dag van de Wetenschap kun je ontdekken hoe hier elke dag elektronica gemaakt wordt. Met behulp van geavanceerde machines monteren we maandelijks miljoenen chips op printplaten, sommige zijn niet veel groter dan een zandkorrel. Snel en nauwkeurig werk dus. We kijken er alvast naar uit om onze passie met jullie te delen.” De Dag van de Wetenschap is gratis en vindt plaats op zondag 27 november van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. (LBR)