Ontdek Little by Little, een duurzame Belgische sportkledinglijn geïnspireerd door de GR5A Kustroute

Al van jongs af aan is Tom Merlevede (27) begaan met duurzaamheid. Tom lanceert nu zijn eerste collectie van Belgische duurzame sportkleding onder de naam Little by Little. De sportoutfits zijn geïnspireerd door de GR5A Kustroute – tussen De Panne en Wenduine – en gemaakt uit gerecycleerde kwaliteitsmaterialen, wat Toms rotsvaste geloof in doorgedreven duurzaamheid illustreert.

Tom is geboren in Veurne, maar zat op de schoolbanken in Nieuwpoort voor hij filosofie en internationale politiek ging studeren aan de KU Leuven. Daar ontmoette hij zijn vriendin, Sarah Liefooghe, en volgde zijn grote liefde naar Edegem. Tom en Sarah hebben allebei sportieve genen. Lopen is een gezamenlijke passie, maar ook daar trekt Tom de duurzaamheidslijn door. “Op het vlak van duurzame sportkleding bestaat er wel wat voor vrouwen, maar dan vooral voor yoga of pilates”, weet Tom.

Gat in de markt

“Voor mannen is er echter heel weinig te vinden. Dat leek mij een gat in de markt, en dit zette me aan het denken. Ik werk deeltijds als parlementair medewerker voor Groen. Daar houd ik me bezig met zaken rond klimaat, landbouw en dierenwelzijn, waar duurzaamheid dus ook een belangrijke rol in speelt. Ofwel zocht ik een extra job, ofwel focuste ik me op de nieuwe uitdaging die zich aanbood. Zo groeide het idee om een eigen Belgische productielijn rond duurzame sportkleding op te starten.

“Iedereen kan doelen bereiken en grenzen verleggen, little by little”

Blijkbaar heb ik ook de familiale ondernemersgenen geërfd. Maar ik wilde absoluut doordacht te werk gaan en de financiële haalbaarheid aftoetsen. Ik heb uitgedokterd wat daarvoor nodig was en mijn licht opgestoken bij verscheidene ondernemers. Ik moest ook mijn weg zoeken in de modesector. Zo ontdekte ik Flanders DC. Dat was heel zinvol om ideeën te sparren, en een klein netwerk uit te bouwen van mensen die op een constructieve manier op het niveau van een starter meedenken. Ik leerde ook omgaan met een eerste tegenslag: de eerste producent die ik contacteerde heeft me vier maanden aan het lijntje gehouden, en zo verloor ik kostbare tijd.”

GR5A Kustroute

Tom is echter een doorzetter en vond een producent die op dezelfde golflengte zat. “We produceren duurzame sportoutfits met kwalitatieve stoffen in België. De loonkosten in België hebben natuurlijk een impact op de kostprijs, maar we merken dat klanten dat ervoor over hebben. Onze eerste collectie bestaat uit zeven stuks, omdat duurzaamheid ook inhoudt dat we zo weinig mogelijk stoffen op overschot houden. De startcollectie bestaat uit een shirt en een broekje voor mannen, twee uniseks-shirts, een damesbroekje, een singlet en een croptop voor dames. We hebben de modellen zo ontworpen dat alles recycleerbaar is.

Er zitten wel zakjes in verwerkt, maar geen ritsen. Ook de kleuren houden we beperkt: we kozen voor Tibetaans rood – een hint naar de zonsondergang – en groen dat verwijst naar het helmgras in de duinen. Omdat mijn roots aan de kust liggen en omdat mijn vriendin altijd naar Oostduinkerke op vakantie kwam, is onze collectie geïnspireerd door de GR5A Kustroute. Die loopt van De Panne tot Wenduine en je kunt ze ook in kleine stukjes verkennen, little by little dus! Zo kan iedereen ook doelen bereiken en grenzen verleggen, little by little!”

Webshop

Momenteel kan je de collectiestukken bestellen via de webshop. Op de website http://www.littlebylittlesports.bevind je alle info en het adres van de eerste fysieke winkel in Mortsel. Bestellingen kunnen ook worden opgehaald in afhaalpunten. Op termijn wil Tom een fysieke winkel aan de kust openen. (MVO)