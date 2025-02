Ontdek het witte goud in Poperinge: van Taste of Hops tot een hopscheutenarrangement

Ook dit jaar staat de maand maart in Poperinge opnieuw volop in het teken van de Maand van de Hopscheuten, beter bekend als ‘het witte goud’. Tal van activiteiten staan weer op het programma. Enkele tips zetten we even op een rijtje.

In het Hopmuseum, gelegen in de historische Stadsschaal van Poperinge, ontdek je de hop- en biergeschiedenis van Poperinge en leer je over de cruciale rol die hop speelt in het bierbrouwproces. Hier werd meer dan 100 jaar lang hop gewogen, gekeurd en gestapeld. Iedere eerste zondag van de maand kan je het museum gratis bezoeken, met rondleidingen om 11 en 14.30 uur. Op zaterdag 8 en zondag 9 maart is er het Proefweekend. Acht van de 19 hopboeren uit Poperinge telen hopscheuten. De meeste kan je tijdens de Maand van de Hopscheuten bezoeken. Zo ook ‘t Hoppecruyt in Proven. De Lovie vzw slaagt er elk jaar in om als eerste de primeurhopscheuten te leveren aan de REO-veiling in Roeselare. Hen kan je bezoeken, maar ook bij bezoekboerderijen Belhop, Lemahieu en Derycke ben je welkom.

arrangement

In elf streekrestaurants ook gastrobar CIRK gaan lokale chefs aan de slag met hopscheuten. In de deelnemende restaurants die ook logies aanbieden kan je tot eind maart terecht voor een hopscheutenarrangement. Dit is onder andere het geval bij Hotel Amfora, Callecanes en La Paix. Ook B&B In’t Groen serveert hopscheuten aan de gastentafel. Keurbroederschap De Witte Ranke stippelde een dagervaring op de fiets uit doorheen het Poperingse hoppeland. De tocht van ongeveer 20 km combineert cultuur, gastronomie en ontspanning. Je kan de Taste of Hops on Tour doen op 22 maart, 24 maart, 27 maart en 29 maart. Er zijn twee startmomenten om 9.30 of 10 uur en de kostprijs bedraagt 87 euro per persoon. Deelnemers dienen hun eigen fiets mee te brengen. Een groepsarrangement (65 euro) is te boeken in maart van dinsdag tot en met zaterdag. (LBR)