Ontdek De Panne en Koksijde met historische kersttram

Vrijwilligers van TTO-Noordzee vzw hebben een mobiele erfgoedtram van De Lijn versierd met sfeervolle kerstlampjes. Tussen kerst en nieuw kun je met deze kersttram tussen De Panne en Koksijde meerijden.

De historische, sfeervol verlichte standaard-kusttram van de NMVB (de voorloper van De Lijn) rijdt op 26, 27, 28, 29 en 30 december vanuit de oude tramstelplaats aan de Loskaai 15 in De Panne. De kersttram vertrekt telkens om 15, 16, 17 en 18 uur. De rit duurt ongeveer 40 minuten en brengt de reizigers van De Panne naar Koksijde en terug.

Een rit kost 5 euro per persoon (gratis voor kinderen tot en met 6 jaar). Tickets zijn te koop (contant of contactloos via Payconiq) in de oude tramstelplaats of op de kersttram zelf. Er is geen voorverkoop.

Van 1908 tot 1985

In de oude tramstelplaats zijn ook de overige mobiele erfgoedtrams van De Lijn te bewonderen en dat kan gratis, net als de fototentoonstelling bezoeken. De oude tramstellen deden dienst aan de kust tussen 1908 en 1985. Voor wie zich wil verwarmen na de rit, zijn er warme dranken, en voor de souvenirjagers is er ook een kleine shop met boeken, dvd’s, postkaarten, foto’s, speelgoedtrams, enzovoort.

De oude tramstelplaats ligt op vijf minuten wandelen van de Leopold I Esplanade, kusttramhalte De Panne Esplanade. De tramstelplaats is open voor het publiek tussen 14 en 19 uur.

De kersttram De Panne-Koksijde is een organisatie van TTO-Noordzee vzw, met medewerking van de gemeente De Panne, De Lijn en META vzw. TTO-Noordzee vzw is een lokale vereniging onder de erfgoedkoepel van META vzw, die op zich het beheer van het historisch patrimonium van De Lijn toespitst.

Info: www.ttonoordzeevzw.be of www.kersttram.be ttonoordzee.contact@gmail.com.