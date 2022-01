Ontdek de natuur tijdens de poëtische gedichtenwandeling

Tijdens de poëzieweek die van start gaat op donderdag 27 januari ontdekken we de natuur. Daarom neemt de bibliotheek van Wingene je mee op een gedichtenwandeling met poëtische gedichten van eigen bodem en dit gedurende één maand.

“Met enkele enthousiaste leden van de bibliotheekraad staken we de koppen bij elkaar en werkten we samen een mooie gedichtenwandeling uit”, weet Stijn Verkinderen die voorzitter is bij de bibliotheekraad.

“De wandeltocht is zes kilometer en kent een start en stop aan het Cultureel Centrum de Wissel in Zwevezele. Voor de kinderen zitten er tijdens de wandeling enkele taalspelletjes verstopt aangeduid met een boekenwurm en voor de volwassenen is er een creatieve opdracht voorzien. De wandelaars worden uitgedaagd om met de gekleurde woorden in de gedichten een zelfgemaakt gedicht te schrijven. Daarbovenop kan iedereen tijdens de wandeling genieten van prachtige gedichten van eigen bodem.”

Lokaal dichttalent

Onlangs deed men een oproep om een gedicht neer te pennen rond het thema ‘natuur’ en dit dan door te sturen. “Voor de uitwerking van de gedichtenwandeling lanceerden we een oproep naar ons lokaal dichttalent om in hun pen te kruipen om een gedicht uit te werken rond het betreffende thema”, vult schepen van Bibliotheek Brecht Warnez aan. “Die oproep werd succesvol beantwoord”. De gemeente Wingene kent heel wat lokaal dichttalent. “We ontvangen maar liefst 34 gedichten”, weet bibliothecaris Christine Fransoo. “We waren positief verrast door de vele inzendingen. Het zijn stuk voor stuk pareltjes”. Negentien ingezonden gedichten zullen te bewonderen zijn in de gedichtenwandeling. In de omgeving van de bibliotheek op de Hille kan je nog vier andere lokale gedichten spotten.

De bewegwijzerde wandeling start op donderdag 27 januari en eindigt op zondag 27 februari. In de bibliotheek en aan de startplaats ligt een flyer met de route voor je klaar. De route kan je ook digitaal terugvinden via www.wingene.be/gedichtenwandeling. Kinderen die de wandeling aflegden kunnen nadien een leuke gadget in de bibliotheek afhalen. Ook volwassenen die deelnemen aan de creatieve opdracht kunnen een prijs winnen.