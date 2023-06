Ontbijtinterview met minister Hilde Crevits op Howest tijdens Internationale Dag van het Kind

Vandaag, 1 juni, is de Internationale Dag van het Kind. De nieuwe bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen van Howest bracht daarom de jongeren- en de welzijnssector samen voor een ontbijtinterview met minister Hilde Crevits. Erna volgde een graffitiworkshop in samenwerking met het Kortrijkse jeugdcultuurcentrum De Stroate.

In 1954 spraken de Verenigde Naties een aanbeveling uit om een universele kinderdag vast te leggen. Op die manier willen ze de kinderrechten actueel houden. Binnen het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind hebben alle kinderen en jongeren bijvoorbeeld recht op opvoeding, bescherming en toegankelijke gezondheidszorg. “Het gaat daarbij niet alleen over fysieke gezondheid, maar zeker ook over mentaal welbevinden. En net die mentale gezondheid staat wereldwijd onder druk, ook in ons land. Howest waakt als hogeschool mee over het welzijn van kinderen en jongeren met tal van initiatieven en activiteiten”, zegt stafmedewerker nieuwe opleidingen Francis Benoit.

Belangrijke issues

Tijdens het gesprek met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een aantal belangrijke issues blootgelegd. Naast kinderopvang ging het ook over de jeugdhulp. De organisatie van gepaste zorg voor elk kind en jongere is een gedeelde bezorgdheid van de minister en het werkveld. Minister Crevits benadrukte daarbij het belang van het vereenvoudigen van de regels, alsook de aantrekkelijkheid van het beroep voor de jeugdprofessional van de toekomst. “De nieuwe bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (Child and Youth Studies, red.) aan Howest leidt de professionals op die vol passie kinderen, jongeren en hun opvoedingsfiguren willen ondersteunen in verschillende situaties, zowel in het dagelijks leven als in een probleemgebonden context. Ook deze nieuwe opleiding werd op de Dag van het Kind aan het werkveld voorgesteld”, aldus Benoit.

Graffitiworkshop

Na het ontbijtinterview volgde een graffitiworkshop in samenwerking met De Stroate. “Het werk werd mee ingekleurd door de minister en zal bijdragen aan de positieve sfeer op onze campus en stimuleert het mentaal welzijn van onze studenten”, besluit Francis Benoit.